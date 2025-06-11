Из-за нехватки кадров в Украине женщин обучают на трактористок, слесарок и даже токарок.

В Украине наблюдается высокий спрос на рабочие специальности, но при этом украинцы часто не могут найти желаемую работу. Из-за этого женщин активно переучивают на традиционно "мужские" профессии. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Елена Мельник.

По ее словам, сейчас достаточно много альтернативных оценок уровня безработицы в Украине, которые проводят различные институты и организации, различаются между собой. Например, согласно исследованию Института демографии, в 2024 году был задекларирован 9% уровень безработицы.

"Если будем говорить об оценочном суждении НБУ, то там 16%. Ранее Государственная служба занятости пользовалась данными Госстата. Однако, к сожалению, с 2022 года в связи с военным положением не публикуются официальные данные", - сказала Мельник.

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Она также отметила, что действительно ситуация на рынке труда складывается таким образом, что в Украине не хватает кадров, и в то же время многие люди говорят о том, что они не могут найти себе работу, которая бы соответствовала их ожиданиям.

По ее словам, в Украине в первую очередь остается стабильный спрос на рабочие профессии. Она объяснила, что это связано с войной и тем, что многие мужчины задействованы в Силах обороны. Также остаются вакантными предложения работодателей в таких профессиях, как слесарь, работники коммунального хозяйства, работники транспортного хозяйства, где нужны определенный разряд, уровень или компетенции.

"Однако служба работает над этим, и мы даже уже женщин переучиваем на условно мужские профессии. С начала этого года начали экспериментальный проект", - сказала она и привела примеры: трактористка, слесарка, станочница деревообрабатывающего станка, токарь, фрезеровщица.

В целом перечень состоит из около 30 профессий.

Дефицит рабочей силы в Украине

Количество украинцев, которые получают пособие по безработице, по состоянию на конец мая составляет 40,7 тысячи. Сейчас максимальный размер пособия по безработице составляет от 3,6 до 8 тысяч гривень.

Ранее сообщалось, что Украина имеет проблемы из-за дефицита рабочей силы. Председатель "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник сообщал, что Украина может стать привлекательной для трудовых мигрантов из Центральной Азии, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии, поскольку в этих регионах заработные платы ниже, а найти работу значительно труднее.

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