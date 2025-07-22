Украинский бизнес опросили, как они относятся к идее четырехдневной рабочей недели.

Бизнес поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю в Украине. Почти 60% предпринимателей преимущественно положительно относятся к такой новации. Об этом говорится в ежемесячном опросе бизнеса Торгово-промышленной палаты Украины.

Отмечается, что предпринимателей опросили, как они относятся к идее четырехдневной рабочей недели. При условии сохранения 40 часов в неделю и с согласия обеих сторон - работника и работодателя.

Результаты опроса показывают, что 58% предпринимателей преимущественно положительно относятся к переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Видео дня

Ответы распределились следующим образом:

31% - Да - положительно повлияет на производительность;

27% - Скорее поддерживаю, но без уменьшения зарплаты;

16% - Нейтрально - бизнес сам должен решить;

13% - Скорее против - экономика требует максимальной занятости;

13% - Нет - нецелесообразно из-за военных и экономических реалий.

Четырехдневная рабочая неделя - что известно

5 июля председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине возможно введение четырехдневной рабочей недели даже во время войны, позволив бизнесу самостоятельно принимать такое решение. По его словам, эту практику уже вводят или активно используют в нескольких странах Европы.

7 июля в Государственной службе занятости сообщили, что в Украине четырехдневная рабочая неделя на законодательном уровне не предусмотрена. Согласно Кодексу законов о труде стандартными предусмотрено 40 часов в неделю. Таким образом пока что четырехдневный рабочий формат труда в Украине возможен с помощью локальных договоренностей.

Вас также могут заинтересовать новости: