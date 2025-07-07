Пока что четырехдневная рабочая неделя в Украине возможна только в формате локальных договоренностей.

В Украине четырехдневная рабочая неделя на законодательном уровне не предусмотрена. Согласно Кодексу законов о труде стандартными предусмотрено 40 часов в неделю. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

Отмечается, что сокращение этого времени возможно для несовершеннолетних, людей с инвалидностью или по договоренности с работодателем. При этом в условиях военного положения на отдельных объектах критической инфраструктуры продолжительность рабочей недели увеличена до 60 часов.

"Сейчас в стране отсутствуют законодательные инициативы по сокращению продолжительности рабочей недели, однако имеющиеся в Службе вакансии от работодателей дифференцируются по режиму рабочего времени. Есть рабочие места, которые предлагают 5-дневную рабочую неделю, неполное или ненормированное рабочее время, суммированный учет рабочего времени, работу сменами, с разделением рабочего дня на части и в ночное время", - отметила заместитель начальника управления по работе с работодателями Государственной службы занятости Евгения Подлесная.

Видео дня

В ведомстве напомнили, что в 2019 году в Украине уже тестировали четырехдневную рабочую неделю. Несмотря на улучшение самочувствия работников и снижение выгорания, впоследствии в некоторых направлениях зафиксировали падение производительности. Особенно это ощутимо в условиях почасовой оплаты труда.

"Сейчас база ЕИАС (единая информационно-аналитическая система) содержит информацию от работодателей относительно имеющихся 876 вакансий с неполным рабочим временем на территории всей страны. Все они разноспектрового направления, в частности: врачи, социальные работники, учителя, уборщики, практические психологи, воспитатели, водители, укладчики-упаковщики, почтальоны и другие. Уровень оплаты труда в таких вакансиях колеблется от минимального до 60 тыс. гривен", - отметила Подлесная.

В Государственной службе занятости добавили, что сейчас страны, которые ввели четырехдневную рабочую неделю, отмечают, что лучше всего такой график подходит для ИТ-сектора, креативных и аналитических профессий и для сферы с оплатой за результат.

Наиболее неудобной такая рабочая неделя является для сферы услуг, производства, аграрного сектора и рабочих мест с почасовой оплатой труда. Пока четырехдневная рабочая неделя в Украине возможна в формате локальных договоренностей.

Четырехдневная рабочая неделя - что известно

5 июля председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в Украине можно было бы ввести 4-дневную рабочую неделю даже во время войны, позволив бизнесу самостоятельно принимать такое решение. Он отметил, что эту практику уже вводят или активно используют в нескольких странах Европы.

В июне стало известно, что правительство Польши запускает пилотную программу, в рамках которой должен был быть проведен эксперимент с сокращенной рабочей неделей при сохранении текущего уровня зарплат. Это первая страна в восточной Европе, которая решила проверить на себе успешный опыт ряда западноевропейских стран.

Вас также могут заинтересовать новости: