В столице за последние четыре года цены на частные дома выросли на 107%.

В Украине за последние четыре года существенно выросли цены на частные дома. Стоимость жилья выросла во всех регионах, но темпы подъема очень разнятся. Об этом говорится в переданном УНИАН релизе от OLX Недвижимость.

Отмечается, что в Киеве медианная стоимость выросла с 4,6 млн грн (110 082 долл.) в 2021 году до 8,1 млн грн (193 837 долл.) в 2024-м и 9,6 млн грн (229 664 долл.) в 2025-м. Это означает прирост на 107% за четыре года и 18% за последний год.

При этом в Киевской области дом стоил 2,3 млн грн (55 041 долл.) в 2021 году, в 2024-м - 4,3 млн грн (102 897 долл.), а в 2025 году уже 4,6 млн грн (110 082 долл.). Таким образом за четыре года стоимость выросла на 104%, а за год +7%.

В Одесской области медианная цена поднялась с 1,5 млн грн (35 898 долл.) в 2021 году до 2,7 млн грн (64 573 долл.) в 2024-м и 3,1 млн грн (74 135 долл.) в 2025-м. Это составляет +106% за четыре года и +15% за год.

Где самые дорогие дома в Украине

Настоящим рекордсменом стала Винницкая область. Если в 2021 году дом здесь стоил в среднем 580 тыс. грн (13 879 долл.), то в 2024 году уже более 2,1 млн грн (50 251 долл.), а в 2025-м уже почти 2,6 млн грн (62 216 долл.). Таким образом рост составляет 27% за последний год и 354% за четыре года.

Не менее активная динамика в Волынской области. Если в 2021 году цена составляла 618 тыс. грн (14 788 долл.), то в 2024 году - 1,6 млн грн (38 293 долл.), а в 2025-м уже 2,3 млн грн (55 037 долл.). Только за последний год цены выросли почти на 43%, а за 4 года на 275%.

Во Львовской области дом, который в 2021 году стоил около 976 тыс. грн (23 355 долл.), в 2024 году продавался за 3,1 млн грн (74 135 долл.), а сейчас уже 3,6 млн грн (86 145 долл.). Это на 14% больше, чем в прошлом году, и на 267% больше, чем четыре года назад.

Где в Украине самые дешевые дома

В Запорожской области дом в 2021 году стоил 418 тыс. грн (10 002 долл.), в 2024 - 915 тыс. грн (21 899 долл.), а в 2025 году - 951 тыс. грн (22 764 долл.). Общий прирост составляет 127% за четыре года, а с 2024 до 2025 года только 4%.

В Полтавской области стоимость поднялась с 395 тыс. грн (9 452 долл.) в 2021 году до 742 тыс. грн (17 757 долл.) в 2024 году и 840 тыс. грн (20 097 долл.) в 2025-м. Это +113% за четыре года и +13% за год.

Жилье в Украине - последние новости

В августе наблюдался высокий спрос на покупку недвижимости в разных регионах. Тогда больше всего откликов на одно объявление с предложением покупки домов наблюдали в Черкасской, Кировоградской и Полтавской области.

По состоянию на сентябрь стоимость вторичного жилья в Киеве за последнее полугодие выросла на 4,4% и составила 1,6 тыс. долл. Самое дорогое жилье столицы традиционно можно было приобрести в Печерском районе.

