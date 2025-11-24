Что выгоднее - аренда или покупка квартиры: эксперты сравнили расходы украинцев

Аналитики посчитали, сколько лет нужно арендовать квартиру, чтобы "переплатить" ее стоимость.

В среднем в крупных городах Украины суммарные расходы на аренду однокомнатной квартиры догоняют цену покупки такого жилья на вторичном рынке примерно за 12-14 лет.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании от OLX Недвижимость.

Быстрее всего покупка жилья окупается (по сравнению со стоимостью аренды) в таких крупных городах:

Днепре - аренда 10 500 грн, покупка - 1 125 625 грн, окупаемость 9 лет;

Запорожье - аренда 5 000 грн, покупка - 624 153 грн, окупаемость 11 лет;

Львове - аренда 18 000 грн, покупка - 2 270 202 млн грн, окупаемость 11 лет;

Ужгороде - аренда 18 723 грн - покупка 2 486 918 грн, окупаемость 12 лет.

Таким образом жителям этих городов понадобится менее 12 лет ежемесячных арендных платежей, чтобы потраченная сумма равнялась стоимости квартиры.

В то же время, чтобы сравниться со стоимостью покупки жилья в Харькове, Одессе и Киеве нужно более 15 лет аренды жилья:

Харьков - аренда 5 000 грн, покупка - 865 490 грн, окупаемость 15 лет;

Одесса - аренда 10 000 грн, покупка - 1 747 628 грн, окупаемость 15 лет;

Киев - аренда 16 000 грн, покупка - 3 197 833 грн, окупаемость 17 лет.

"В крупных городах с высокой стоимостью недвижимости, таких как Киев или Одесса, аренда остается более рациональным выбором в кратко- и среднесрочной перспективе. Если же арендатор планирует жить в одном городе более 12-15 лет, приобретение собственной квартиры может стать финансово более выгодным решением", - говорится в исследовании.

12 ноября руководитель отдела связей с застройщиками компании ЛУН Елена Унаньян сообщила, что Львов возглавил рейтинг городов с самым дорогим жильем на вторичном рынке. Средняя стоимость однокомнатной квартиры составила 67 тысяч долларов.

В октябре, согласно исследованию OLX Недвижимость, список "бюджетных" городов возглавил Харьков с медианной стоимостью покупки однокомнатной квартиры в 866 тыс. грн (21 тыс. долл), что на 16% больше, чем в октябре прошлого года. Вторым в списке "бюджетных" городов был Днепр с медианной ценой однокомнатной квартиры в 1,1 млн грн (26 тыс. долл).

