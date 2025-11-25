В столице дорожает жилье на вторичном рынке недвижимости.

Стоимость жилья в Киеве растет. В столице средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке равна 66 тысяч долларов (+10% по сравнению с прошлым годом), а стоимость одного квадратного метра - 1 620 долларов.

Об этом говорится на портале недвижимости ЛУН.

Отмечается, что самую дешевую "однушку" на вторичном рынке столицы можно найти в Деснянском районе - в среднем 35,3 тысячи долларов без ремонта и 41,5 тысячи долл. с ремонтом.

Далее следует Святошинский район с 49,3 тыс. долл. за однокомнатную без ремонта (с ремонтом - 86,5 тыс. долл). На третьей строчке находится Соломенский район, где можно приобрести однокомнатную без ремонта за 49 тыс. долл. и 100 тыс. долл. с ремонтом.

В то же время самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе - 122 тыс. долларов за однокомнатную квартиру без ремонта и 135 тыс. долларов с ремонтом.

Далее следуют:

Шевченковский район - 78 тыс. долл. без ремонта и 189 тыс. долл. с ремонтом;

Голосеевский район - 60 тыс. долл. за квартиру без ремонта, 120 тыс. долл. - с ремонтом;

Подольский район - 68,5 тыс. долл. за квартиру без ремонта, 112 тыс. долл. - с ремонтом.

