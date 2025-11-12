В Киеве цена на однокомнатную квартиру находится на уровне 65,6 тысячи долларов.

Львов возглавил рейтинг городов с самым дорогим жильем на вторичном рынке. Здесь средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 67 тысяч долларов. Об этом во время брифинга сообщила руководитель отдела связей с застройщиками компании ЛУН Елена Унаньян.

По ее словам, в Киеве цена на однокомнатную квартиру находится на уровне 65,6 тысячи долларов. В Ужгороде такую квартиру можно приобрести за 63 тысячи долларов. Четвертое место занимает Луцк - 55 тысяч долларов, а пятое - Черновцы, где однокомнатное жилье стоит 54,5 тысячи долларов.

Отмечается, что среди топ-5 городов по росту цены за метр квадратный на первичном рынке за последний год Луцк занял пятое место, где цена выросла на 8% за метр квадратный. На четвертом месте Ивано-Франковск (+9%). Третье место заняла Одесса с приростом цены на 13%, Хмельницкий - 13%, Тернополь - 15%.

Видео дня

При этом с начала полномасштабного вторжения больше всего выросли цены в Хмельницком - на 38%, Чернигове - 40%, во Львове - 41%. При этом безусловным лидером является Ивано-Франковск, где цена увеличилась почти на 70%.

Рынок жилья в Украине: последние новости

Согласно исследованию OLX Недвижимость, медианная стоимость покупки однокомнатной квартиры в Харькове в октябре 2025 года составила 866 тыс. грн (21 тыс. долл), что на 16% больше, чем в октябре прошлого года. Вторым в перечне "бюджетных" городов был Днепр с медианной ценой однокомнатной квартиры в 1,1 млн грн (26 тыс. долл).

Ранее сообщалось, что в октябре в Украине фиксировался рост стоимости покупки жилья на первичном и вторичном рынках, особенно в крупных городах.

Вас также могут заинтересовать новости: