БЭБ определено как центральный орган исполнительной власти.

Доцент Университета государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин называет шагом вперед появление в Украине единого государственного органа, которому поручено бороться с экономическими преступлениями, - Бюро экономической безопасности. Но принятый 28 января Верховной Радой законопроект №3087-д о новой службе не лишен недостатков, которые могут повредить ее эффективной работе, считает эксперт.

Свои оценки он изложил в новом блоге на информационном портале Лига.

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Вместо дублирующих подразделений - единый орган

БЭБ определено как центральный орган исполнительной власти. Он призван выявлять и анализировать угрозы для экономической безопасности государства, а также расследовать экономические и финансовые преступления. По мнению ученого, показательно, что одной из главных причин создания Бюро была необходимость оптимизировать в правоохранительных органах дублирующих функций в сфере борьбы с экономической преступностью. Речь идет о соответствующих подразделениях в составе Нацполиции и СБУ, а также налоговой милиции и НАБУ. Ни для кого не секрет, что каждый из этих «клонов» пытался давить на бизнес, отмечает Андрей Гмырин. Он пишет, что, например, в структуре СБУ было управление «К», которое боролось с коррупцией, и управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности. Последнее среди прочего занималось вопросами таможни, а особенно - контрабандой.

Теперь спецслужба и другие правоохранительные органы не будут иметь таких полномочий. А налоговой милиции не будет вообще. Впрочем, считает эксперт, законопроект не лишил Службу безопасности Украины возможности и дальше проверять бизнес по статье 285 УК Украины «Финансирование терроризма». Более того: законодатель оставил за СБУ право контроля за финансовым сектором.

По словам автора блога, создание БЭБ вызвано также необходимостью оптимизировать штат правоохранительных органов. В Бюро будет работать 4000 человек, что значительно меньше, чем количество сотрудников экономических подразделений всех перечисленных служб (одна налоговая полиция сейчас насчитывает 4,5 тыс сотрудников). Ежемесячно детективы БЭБ будут не только анализировать финансовую информацию, но и проводить оперативно-розыскную работу. За это они смогут получать не менее 20 прожиточных минимумов (оклад + доплаты и премии).

Возглавит Бюро директор. Что касается алгоритма его назначения, то здесь есть изменения, говорит эксперт. В первом чтении авторы законопроекта отдавали эту прерогативу Президенту Украины, но в окончательный вариант попала норма об избрании руководителя БЭБ на открытом конкурсе с последующим назначением Кабмином по представлению премьера.

Далее Андрей Гмырин коротко перечисляет основные положения принятого законопроекта:

• налоговая милиция и управления К и «экономическая контрразведка» СБУ - ликвидируются;

• штатная численность новосозданного органа - 4 тыс. человек;

• зарплата рядового сотрудника БЭБ - не менее 20 прожиточных минимумов;

• гарантированный доступ сотрудников БЭБ ко всем государственным информационно-аналитическим базам (или получения информации через запрос)

• финансирование БЭБ не ограничивается госбюджетом - возможно финансирование международными организациями по примеру НАБУ;

• БЭБ начинает свою работу, когда его штат будет заполнен на 30%;

• все уголовные производства, которые находятся в СБУ, ДФС, полиции и которые теперь подследственны БЭБ, должны быть переданы ему в течение 2-х месяцев со дня создания Бюро.

• госбюджет 2021 будет пересмотрен в сторону увеличения, запланированных средств (587 млн грн) для содержания БЭБ явно недостаточно.

Главный риск законопроекта

Андрей Гмырин пишет, что неоднократно указывал на риски, которые были заложены в предыдущей версии законопроекта о создании Бюро экономической безопасности. Они остались и после многочисленных депутатских поправок. Прежде всего, документу не хватает четко выписанных правил взаимодействия БЭБ с другими государственными органами. По словам ученого, детективам БЭБ гарантирован полный доступ ко всем государственным информационно-аналитическим базам, но о порядке этого доступа сотрудники Бюро будут самостоятельно договариваться с распорядителями информации.

Также эксперт удивляется, почему сотрудники новых органов будут получать достаточно высокие оклады, а все остальные госслужащие - нет? Авторы законопроекта говорят, что таким образом они хотят уменьшить коррупционные риски в работе детективов БЭБ. Научный деятель задается вопросом: разве эту логику нельзя применить к сотрудникам налоговой службы или Службы безопасности Украины? Несмотря на ряд правовых коллизий в принятом проекте закона, идея консолидации функций нескольких правоохранительных органов в одном, а также общее сокращение их штата является шагом вперед, уверен Андрей Гмырин. Он считает, что самой большой загвоздкой здесь может стать механизм реализации принятого законопроекта.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы Бюро экономической безопасности стало клоном налоговой милиции, которая довольно часто репрессировала предпринимателей, но не стремилась анализировать ситуацию и искать пути решения проблем, - пишет кандидат юридических наук. - Кстати, мы с коллегами неоднократно предлагали создать единый орган, который бы занимался не только борьбой с теневыми схемами, уклонением от уплаты налогов, но и воплощал налоговую и таможенную политику, анализировал ситуацию в этих сферах и предлагал оптимальные решения. Этот орган мог бы объединить Налоговую и Таможенную службы, Службу финансового мониторинга, Службу финансового аудита, Службу финансовых расследований и иметь единую информационно-аналитическую систему. Тогда проблема с доступом к данным, которые необходимы для расследования финансовых преступлений, была бы решена. Впрочем, нужно учитывать реалии - законопроект о Бюро экономической безопасности Украины поддержали народные депутаты. Посмотрим, как это будет работать».

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Автор: УНИАН