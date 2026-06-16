Цены на самый востребованный металл в мире упали до минимума с марта: сколько стоит

Отмечается, что некоторые аналитики скептически относятся к перспективе скорого восстановления поставок с Ближнего Востока.

Цены на алюминий упали до минимального уровня с марта. Слабые экономические данные из Китая оказали негативное влияние на рынок металлов, а инвесторов интересовало мирное соглашение между Ираном и США.

Издание Bloomberg пишет, что потребительские расходы и инвестиции в Китае упали до уровней, невиданных со времен пандемии, что подчеркивает, насколько сложной остается ситуация на внутреннем рынке, даже несмотря на то, что металлы выигрывают от роста экспорта и некоторых высокотехнологичных секторов. Еще один источник неопределенности - как быстро может быть вновь открыт Ормузский пролив, если Иран и США подпишут соглашение 19 июня.

Основные контракты на Лондонской бирже металлов снизились на фоне осторожных настроений, в том числе на фондовых рынках. Алюминий, который 15 июня закрылся с понижением более чем на 4%, к 8:49 по киевскому времени подешевел на 1% и торговался по цене 3 345,50 доллара за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 3,35 доллара.

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Резкое падение цен на алюминий было в значительной степени непосредственной реакцией на перспективу заключения соглашения между США и Ираном, которое открывает путь к восстановлению поставок в крупной алюминиевой промышленности Ближнего Востока. Металлургические заводы в регионе подверглись ракетным ударам, а блокада Ормузского пролива перекрыла экспорт металлов и поставки сырья.

Тем не менее, некоторые аналитики скептически относятся к перспективе скорого восстановления поставок.

"Цепочки поставок алюминия остаются неустойчивыми, и любая краткосрочная коррекция цен должна отражать настроения рынка, а не реальное улучшение транспортных потоков или условий поставок", – отметила старший отраслевой аналитик Bloomberg Intelligence Мишель Леунг.

Цены на металлы - последние новости

10 июня цены на золото упали до самого низкого уровня за последние 11 недель на фоне подорожания нефти из-за нового обострения конфликта между США и Ираном.

12 июня цены на медь выросли, а акции горнодобывающих компаний резко подорожали. Скачок произошел после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон находится на пороге прекращения войны с Ираном.

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