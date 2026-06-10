Война ударила по золоту: цена на металл упала до минимума за почти три месяца

Золото считается средством защиты от инфляции, но повышение ставок, как правило, негативно сказывается на цене металла.

Цены на золото в среду, 10 июня, упали до самого низкого уровня за последние 11 недель на фоне подорожания нефти из-за нового обострения конфликта между США и Ираном. Инвесторы опасаются ускорения инфляции и дальнейшего повышения процентных ставок.

Как пишет Reuters, по состоянию на утро 10 июня спотовая цена золота снизилась на 1,7% – до 4191,84 доллара за унцию (134,8 доллара за грамм), достигнув самого низкого уровня с 23 марта. Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подешевели на 1,6% – до 4215,60 доллара за унцию (135,6 доллара за грамм).

9 июня США нанесли удары по Ирану после того, как президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран сбил американский ударный вертолет Apache в Ормузском проливе. В ответ Корпус стражей исламской революции сообщил об атаках на американскую военную базу в Иордании и еще 21 цель в странах Персидского залива.

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На фоне эскалации конфликта цены на нефть выросли, что усилило ожидания сохранения высоких процентных ставок в течение более длительного времени.

Хотя золото традиционно считается защитой от инфляции, повышение ставок обычно негативно влияет на этот металл, поскольку он не приносит процентного дохода. Сейчас трейдеры оценивают вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой США до декабря более чем в 70%.

Инвесторы также ожидают ключевых данных по инфляции в США. Позже в среду будет обнародован индекс потребительских цен за май, а в четверг – индекс цен производителей. Эти показатели могут дать подсказки относительно дальнейших шагов ФРС.

"Если золото пробьет уровень в 4100 долларов за унцию, ситуация для металла может кардинально измениться. Тогда до конца года следующей целью может стать отметка 3500 долларов за унцию", – считает руководитель отдела глобальной макроэкономики Tastylive Илья Спивак.

В то же время спотовая цена серебра снизилась на 1,3% – до 64,54 доллара за унцию (2,08 доллара за грамм), платина подешевела на 3% – до 1675,25 доллара за унцию (53,9 доллара за грамм), а палладий потерял 0,7%, опустившись до 1213,47 доллара за унцию (39 долларов за грамм).

Цены на металлы – последние новости

10 июня цены на алюминий упали до самого низкого уровня за месяц. Этому способствовало обострение ситуации на Ближнем Востоке и ожидание повышения ставок в США, что ухудшило прогнозы спроса на промышленные металлы.

В конце мая цены на медь неожиданно пошли вниз вместе с другими промышленными металлами. Этому способствовали новые удары США в Персидском заливе и неопределенность относительно прекращения войны с Ираном.

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