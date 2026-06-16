В этом году рекордное количество центральных банков будет скупать золото, – Bloomberg

Активность центральных банков существенно влияет на цены на золото.

Рекордное количество центральных банков по всему миру планируют увеличить свои золотые резервы в текущем году. Таким образом, один из главных факторов исторического роста цен на золото остается неизменным, несмотря на спад в этом году, пишет Bloomberg.

В опросе 74 центральных банков 45% заявили, что планируют покупать золото в 2026 году, что стало самой большой долей за всю историю сбора данных Всемирным советом по золоту (WGC) и YouGov Plc с 2018 года. Лишь один банк заявил, что планирует сократить свои запасы, отметил WGC.

Цены на золото за последние три года выросли более чем вдвое, а рост был подкреплен резким ускорением закупок центральными банками. Динамика в этом году была утрачена после того, как война на Ближнем Востоке привела к росту стоимости энергоносителей и усилила ожидания, что процентные ставки дольше придется держать на высоком уровне.

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Это снизило привлекательность золота, которое не приносит дохода. Спекулянты отказались от торговли, и недавно цены на драгоценный металл упали до самого низкого уровня с ноября. Падение цены дало некоторым центральным банкам возможность скупать золото, говорят аналитики.

В первом квартале темпы покупки золота центробанками ускорились, даже несмотря на то, что Турция, Россия и Азербайджан начали избавляться от запасов металла.

При этом Reuters фиксирует рост цены на золото во вторник, 16 июня. Так, предварительное мирное соглашение между США и Ираном ослабило опасения относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Спотовое золото подорожало на 0,3% – до 4 317,43 доллара за унцию (138,81 доллара за грамм) и, судя по всему, продолжит рост четвертую сессию подряд. В то же время фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подешевели на 0,3% – до 4 338,7 доллара (139,49 доллара за грамм).

Аналитики ожидают, что рост цены на золото может продлиться еще несколько дней и достигнет своего пика во время церемонии подписания соглашения между США и Ираном 19 июня. Доллар США держится вблизи 10-дневных минимумов, что сделало золото, цена на которое устанавливается в долларах, дешевле для владельцев других валют.

Инвесторы также следят за решением ФРС США по денежно-кредитной политике, которое будет обнародовано 17 июня. По общим ожиданиям, ставки останутся высокими. Золото теряет свою привлекательность, когда процентные ставки высоки, поскольку оно не приносит дивидендов.

Между тем, Банк Японии повысил процентные ставки до максимума за 31 год в рамках своего первого повышения с декабря, присоединившись к другим центробанкам, которые переходят к более жесткой политике для борьбы с инфляцией.

Цены на металлы – последние новости

Неделю назад цены на золото резко просели из-за эскалации войны между США и Ираном и очередного подорожания нефти. Инвесторы выражали опасения по поводу ускорения инфляции и дальнейшего повышения процентных ставок.

Так же упали и цены на алюминий – до самого низкого уровня за месяц. Обострение ситуации на Ближнем Востоке и ожидания повышения ставок в США ухудшили прогнозы спроса на промышленные металлы.

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