Повышение зарплат и новый курс доллара: правительство разработало экономический сценарий к 2029 году

Согласно базовому сценарию, инфляция в 2027 году составит 8,9%, а курс доллара на конец года – 48,3 грн.

Правительство представило парламенту ключевые параметры Бюджетной декларации на 2027–2029 годы. Документ предусматривает сохранение социальных расходов, повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, а также дальнейшее привлечение значительных объемов международной финансовой помощи, сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram.

"В присутствии премьер-министра и всего правительства министр финансов Сергей Марченко сейчас представляет совету коалиции бюджетную декларацию на следующие три года – 2027–2029. Бюджетная декларация предусматривает два сценария: окончание войны и продолжение войны", – говорится в сообщении

По словам народного депутата, в базовом сценарии, который предусматривает завершение активных боевых действий, инфляция в 2027 году составит 8,9%, а курс доллара на конец года составит 48,3 грн.

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Правительство планирует повышать социальные стандарты темпами, опережающими прогнозируемую инфляцию. Минимальная заработная плата, по расчетам Кабмина, вырастет на 10,4% в 2027 году, на 8,7% в 2028 году и на 7,1% в 2029 году. Прожиточный минимум будет увеличиваться на 10,9%, 8,9% и 7,1% соответственно.

В декларации также заложено продолжение доплат военнослужащим – надбавка в размере 10 тыс. грн для тыловых специалистов должна сохраниться и в следующем году.

В бюджетных прогнозах заложено и постепенное ослабление гривни. Среднегодовой курс доллара, по оценкам правительства, вырастет с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029 году. К концу 2029 года курс может достичь 51,5 грн за доллар.

В случае улучшения ситуации с безопасностью правительство ожидает ускорения экономического роста. Реальный ВВП может вырасти на 2,6% в 2026 году, на 4,5% в 2027 году, на 5,3% в 2028 году и на 6,7% в 2029 году. Номинальный объем экономики за этот период, по прогнозу, увеличится с 10,1 трлн грн до почти 15 трлн грн.

По базовому сценарию дефицит государственного бюджета будет постепенно сокращаться – с 18,5% ВВП в 2026 году до 5,5% ВВП в 2029 году. После пика в 2027 году должны начать снижаться и общие расходы бюджета: с 5,05 трлн грн в 2027 году до 4,55 трлн грн в 2029 году.

Значительной останется и зависимость от внешнего финансирования. Потребность Украины в международной помощи в 2027 году оценивается в 2,13 трлн грн. Правительство рассчитывает на поддержку стран G7, Европейского Союза, Всемирного банка, Великобритании и Международного валютного фонда.

Экономика Украины – последние прогнозы

Аналитики инвестгруппы ICU пересмотрели макроэкономический прогноз на 2026 год для Украины. В частности, специалисты ухудшили прогноз инфляции с 7% до 9-10% в конце года. Прогноз обменного курса на конец 2026 года был пересмотрен до уровня 45,8 грн/долл. (по сравнению с предыдущим прогнозом 45 грн/долл.), а рост реального ВВП в этом году ожидается менее чем на 1%.

В Организации экономического сотрудничества и развития ожидают, что в 2026–2027 годах экономическая динамика Украины останется положительной, но сдержанной из-за последствий войны, дефицита рабочей силы и высокой зависимости от внешней финансовой поддержки. Согласно прогнозу организации, темпы роста ВВП Украины замедлятся до 1% в 2026 году и до 0,8% в 2027 году.

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