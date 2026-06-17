Сколько будут зарабатывать украинцы в следующие три года: правительство обновило прогноз

Кабмин незначительно улучшил прогноз по средней зарплате в этом году.

Средняя зарплата в Украине по итогам 2026 года составит 30 088 гривень и будет расти в дальнейшем до показателя свыше 44 тысяч гривень в 2029 году.

Как говорится в "Прогнозе экономического и социального развития на 2027–2029 годы", ожидаемый в этом году показатель среднемесячной заработной платы в 30 088 грн немного превышает предыдущий прогноз на уровне 30 032 грн.

В то же время прогноз по безработице остался неизменным. Согласно методологии Международной организации труда, уровень безработицы среди населения в возрасте 15–70 лет в 2026 году ожидается на уровне 12,6% рабочей силы.

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Правительство также представило два сценария развития экономики на 2027–2029 годы в зависимости от ситуации с безопасностью в стране.

По оптимистическому сценарию, который предусматривает улучшение условий безопасности уже с 2027 года, реальная заработная плата вырастет на 6,5% в 2027 году (35 010 грн), на 4,5% в 2028 году (39 362 грн) и на 5,7% в 2029 году (44 083 грн).

В случае более длительного сохранения рисков для безопасности темпы роста доходов населения будут несколько ниже – 5,3 % в 2027 году (34 409 грн), 4% в 2028 году (38 603 грн) и 4,6% в 2029 году (43 185 грн).

В правительстве считают, что поддержать рынок труда и дальнейший рост доходов населения должны структурные реформы, евроинтеграция и государственные программы стимулирования экономики.

Зарплаты в Украине – последние новости

Правительство представило парламенту ключевые параметры Бюджетной декларации на 2027–2029 годы. В частности, планируется повышать социальные стандарты темпами, опережающими прогнозируемую инфляцию. Минимальная заработная плата, по расчетам Кабмина, вырастет на 10,4% в 2027 году, на 8,7% в 2028 году и на 7,1% в 2029 году.

Государственная служба статистики сообщила, что средняя заработная плата в Украине в марте выросла на 7,2% по сравнению с февралем – до 30 356 гривень.

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