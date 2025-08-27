Общее количество работников центральных госорганов в июле составило 22 246 человек.

В Украине выросла средняя зарплата чиновников: в июле она составила 62,6 тысячи гривень. С начала года средний размер заработной платы государственных органов вырос на 27% (в январе - 49,3 тыс. грн).

Как сообщает Министерство финансов, общее количество работников центральных госорганов в июле составило 22 246 человек.

Самые высокие зарплаты получают работники Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - 102,84 тыс. грн в среднем. Второе место занимает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) со средним размером зарплаты 95,76 тыс. грн. Замыкает тройку лидеров Антимонопольный комитет Украины - его работники в среднем зарабатывают 92,73 тыс. грн в месяц.

При этом самые низкие зарплаты - у специалистов таких государственных органов:

Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования - 41,6 тыс. грн;

Государственная служба Украины по делам детей - 39,43 тыс. грн;

Государственная инспекция энергетического надзора Украины - 37,31 тыс. грн;

Национальная служба посредничества и примирения - 35,18 тыс. грн;

Государственное агентство Украины ПлейСити - 32,14 тыс. грн.

В мае средняя зарплата чиновников в Украине составила 58,8 тыс. грн. Самые высокие зарплаты тогда, как и в июле, получали работники Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - 114,1 тыс. грн в среднем.

Эксперт по финансовой грамотности Елена Яровая считает, что для обеспечения минимального уровня жизни украинцам нужно зарабатывать ежемесячно хотя бы 15-20 тысяч гривень на человека. Более низкая зарплата не сможет покрыть все базовые расходы.

