Самые высокие зарплаты получают работники НКРЭКУ.

В Украине средняя заработная плата чиновников в центральных государственных органах выросла на 19,3% с начала года: в мае этот показатель составил 58,8 тыс. грн (в январе - 49,3 тыс. грн).

По данным Министерства финансов, общее количество работников центральных госорганов составило 22 235 человек.

Самые высокие зарплаты получают работники Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - 114,1 тыс. грн в среднем. На втором месте - Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, средняя зарплата - 96,08 тыс. грн. На третьем месте по уровню оплаты труда - Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) со средним показателем зарплаты 91,3 тыс. грн.

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Как видно из статистики, самые низкие зарплаты зафиксированы в таких органах:

Государственное агентство лесных ресурсов - 37,7 тыс. грн;

Государственная служба Украины по делам детей - 37,4 тыс. грн;

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками - 36,8 тыс. грн;

Национальная служба посредничества и примирения - 32,4 тыс. грн.

Зарплаты в Украине

В апреле средняя зарплата чиновников составила 57,3 тыс. грн. Тогда она выросла на 16,2% с начала года.

По данным Государственной служба статистики, в Украине средняя зарплата за год выросла на 24%. В первом квартале 2025 года она достигла 23 460 грн (около $560), тогда как в 2024 году средняя зарплата составляла 21 473 грн (около $535).

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