При наличии ребенка денег надо больше.

Для обеспечения минимального уровня жизни украинцам нужно зарабатывать ежемесячно хотя бы 15-20 тысяч гривень на человека. Более низкая зарплата не сможет покрыть все базовые расходы.

Эксперт по финансовой грамотности Елена Яровая в комментарии Новини.LIVE отметила, что на сегодня самая большая часть бюджета приходится на жилье и продукты.

"Если человек арендует квартиру, к примеру, в Киеве, то это стоит от 10 до 15 тысяч гривень. Согласитесь, значительно больше, чем официальный минимум. Даже если у человека своя квартира, все равно, нужно платить коммунальные услуги, что-то в квартиру покупать, делать мелкий ремонт", - пояснила эксперт.

При этом она указала, что при наличии ребенка сумма, которая необходима для жизни, возрастает. В таком случае каждый взрослый должен получать не менее, чем по 20 тысяч гривень в месяц.

По словам эксперта, для поддержания среднего уровня жизни украинцу нужно зарабатывать от 30 тысяч гривень, но большинство людей получает 15-16 тысяч гривень в месяц.

"Это значит, что половина взрослых украинцев, которые работают, зарабатывают меньше суммы, которой хватает только на базовые расходы. Если эти средства проиндексировать согласно инфляции, то становится очевидным, почему люди жалуются на то, что даже при более-менее приличной зарплате им приходится жить от зарплаты до зарплаты", - пояснила Яровая.

В то же время она ни в коем случае не рекомендует брать кредиты, если не хватает денег на жизнь, так как ежемесячные платежи могут быть просто "неподъемными" и в результате легко скатиться в долговую яму, из которой трудно вылезти.

Зарплаты в Украине - последние новости

Правительство прогнозирует в следующие три года рост средней зарплаты в Украине. В 2028 году она может достичь почти 40 тысяч гривень. В 2025 году, по предварительному прогнозу, средняя зарплата в Украине должна составить 24 389 грн.

Национальный банк ожидает, что средняя зарплата в этом году вырастет на 19%, это сообщалось в инфляционном отчете НБУ. Однако украинцы почти не почувствуют улучшения, ведь средняя инфляция за год будет составлять 13,3%. Таким образом, реальная зарплата увеличится лишь на 5,2%.

