В России выведут из обращения платежные карты Visa и Mastercard

Для этого планируется снизить ставки межбанковского вознаграждения по картам международных платежных систем.

Национальная система платежных карт (НСПК), через которую проходят все транзакции в России, объявила, что намерена постепенно вывести из обращения карты Visa и Mastercard.

Как пишет"Медуза", для достижения этой цели планируется снизить ставки межбанковского вознаграждения (интерчейндж) для карт международных платежных систем. Речь идет о выплатах, которые получает банк, выпустивший карту покупателя, от банка продавца. С начала 2027 года ставку межбанковского вознаграждения намерены снизить до 1%, а с начала 2028 года – обнулить. Банкам, таким образом, будет невыгодно продолжать работать с картами Visa и Mastercard.

После того как Visa и Mastercard ушли из России, сообщалось, что НСПК не стала менять для них ставку межбанковского вознаграждения. Такое решение, заявили тогда в НСПК, позволит российским банкам "сохранить действующие программы кредитования и лояльности для держателей карт".

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В издании напомнили, что после того, как иностранные платежные системы ушли из России из-за начала крупномасштабной войны РФ с Украиной, российские банки продлили сроки действия своих карт Visa и Mastercard или сделали их бессрочными.

Банковская система РФ – последние новости

В марте сообщалось, что россияне теряют интерес к банковским услугам и возвращаются к наличным на фоне проблем с мобильным интернетом и новых ограничений в финансовой сфере. Так, в январе россияне сняли с банковских карт и депозитов более 19,7 млрд долл., а обратно в банковскую систему вернули лишь 5,8 млрд долл. Таким образом, чистый отток денег из системы составил 13,9 млрд долл.

Осенью 2025 года стало известно, что американский Citibank, входивший в ТОП-20 крупнейших банков России по размеру активов, окончательно сворачивает остатки своего бизнеса в стране.

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