Европа объявляет 'войну' Visa и Mastercard: стала известна дата запуска цифрового евро

ЕС стремится достичь финансового суверенитета и избавиться от зависимости от США.

Европейский центральный банк представил дорожную карту внедрения цифрового евро, который рассматривается как потенциальная альтернатива известным американским платежным системам Visa и Mastercard в ЕС. Как следует из презентации члена Исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне, пилотное тестирование технологии начнется в середине 2027 года, а полноценный запуск ожидается в 2029 году.

"Мы стремимся быть готовыми к потенциальному первому выпуску цифрового евро в течение 2029 года. Это основано на рабочем предположении, что законодатели ЕС примут Регламент о внедрении цифрового евро в течение 2026 года", - говорится в презентации.

Отмечается, что участие в проекте примет ограниченное количество поставщиков платежных услуг, торговцев и сотрудников Евросистемы. Отбор поставщиков платежных услуг начнется в первом квартале 2026 года.

Европейцы планируют протестировать онлайн- и офлайн-платежи между физическими лицами, а также платежи от физических лиц предпринимателям в физических точках продажи товаров и через электронную коммерцию.

Для окончательного решения о запуске цифрового евро еще нужны регуляторные изменения. При этом ЕЦБ понадобится от двух до трех лет после принятия законодательства для завершения технической инфраструктуры.

Европейский центробанк подчеркивает, что переходный период продлится не менее 5 лет. Ожидается, что верхний предел комиссии для торговцев за транзакции в цифровых евро будет установлен ниже тарифов международных платежных сетей, таких как Visa и Mastercard, которые обслуживают более трех четвертей европейских транзакций.

Проект европейской цифровой валюты свидетельствует о стремлении Евросоюза получить денежный суверенитет и сократить собственную зависимость от США в финансовой сфере.

"19 декабря 2025 года Совет Европейского Союза принял свою позицию по цифровому евро. Это стало важной вехой в законодательном процессе и является мощным заявлением о поддержке государствами-членами основных принципов цифрового евро, изложенных в предложении Европейской комиссии, а именно: статус законного платежного средства, использование в офлайн- и онлайн-режиме, обязательное распространение банками, взвешенные средние ограничения комиссионных и бесплатные базовые услуги для потребителей", - отмечается в презентации.

Европа стремится к финансовой независимости

По данным Европейского центрального банка, Visa и Mastercard обрабатывали почти две трети всех карточных транзакций в Еврозоне в 2022 году. Тогда как 13 стран ЕС вообще не имеют национальной альтернативы. Даже в тех странах, где есть собственные системы, их использование сокращается. В случае ухудшения отношений с США такая финансовая зависимость может быть использована как оружие, опасаются в ЕС.

Европа уже не первый год задумывается о поиске альтернатив американским финансовым гигантам. Еще в 2024 году в ЕС запустили собственную платежную систему Wero.

Параллельно европейцы работают над разработкой цифрового евро. 19 сентября 2025 года министры финансов ЕС согласовали дорожную карту для его запуска. Предполагалось, что главы минфинов стран-членов блока будут иметь право решать, выпускать ли цифровую валюту, и сколько таких евро сможет держать каждый житель Евросоюза.

