Также сворачивают свой бизнес и европейские банки.

Американский СітіЬапк, который входил в ТОП-20 крупнейших банков России по размеру активов, окончательно сворачивает остатки своего бизнеса в стране, пишетThe Moscow Times.

Отмечается, что российская "дочка" Citi ("Ситибанк") с 1 ноября прекращает начисление процентного дохода, а также поддержку (открытие, ведение или обслуживание) всех сберегательных и накопительных счетов.

В прошлом году банк прекратил обслуживание всех своих дебетовых карт, а также остановил операции по системе быстрых платежей Центробанка РФ, переводы, снятие наличных в терминалах и оплату покупок по QR-коду. В ноябре прошлого года СітіЬапк закрыл последнее отделение для розничных клиентов в Москве.

Citigroup запланировала продать свой розничный бизнес в России еще в начале 2021 года. После полномасштабного вторжения РФ в Украину компания фактически решила уйти с рынка. Объем выданных банком кредитов с начала 2022 года сократился на 98%, а объем вкладов физических лиц и средств на корпоративных счетах уменьшился в 90-150 раз.

Вместе с американским банком российский бизнес сворачивают и европейские банки. Так, банк Raiffeisen в августе прошлого года прекратил переводы за границу для большинства клиентов. Итальянский UniCredit с октября перестал открывать счета для новых корпоративных клиентов и в 8-10 раз повысил тарифы за обслуживание счетов. Европейский центробанк требует от банков резко сокращать деятельность в РФ и полностью уходить с рынка.

Иностранные банки в России - главные новости

Австрийский Raiffeisen Bank International пытается свернуть свою деятельность в России. Однако, по словам людей, знакомых с ситуацией, российские регуляторы не позволяют Raiffeisen уйти, поскольку он является одной из немногих точек доступа к международной межбанковской платежной системе Swift.

При этом зять венгерского премьер-министра Иштван Тиборц проводит переговоры о покупке российского филиала Raiffeisen Bank. В подготовке такой сделки вовлечены администрация президента РФ и российский Центробанк.

