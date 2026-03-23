Банковская система РФ на грани краха, Кремль готовит срочные контрмеры, – разведка

Россияне массово снимают деньги со счетов, ограничивая способность банков косвенно финансировать войну через выкуп военных облигаций.

Россияне теряют интерес к банковским услугам и возвращаются к наличным деньгам на фоне проблем с мобильным интернетом и новых ограничений в финансовой сфере. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По данным разведчиков, в январе россияне сняли с банковских карт и депозитов более $19,7 млрд, а обратно в банковскую систему вернули лишь $5,8 млрд. Таким образом, чистый отток денег из системы составил $13,9 млрд. За последние 16 лет это второй по величине показатель за один месяц после марта 2022 года, когда россияне сняли со счетов $25,9 млрд.

Отток денег из банковской системы РФ в украинской разведке объясняют стечением ряда факторов: усилением контроля за финансовыми операциями, перебоями в работе интернет-инфраструктуры, отказом от сбережений в пользу текущего потребления. Все это приводит к "ренессансу" наличных денег в быту, говорят в разведке.

Видео дня

"Последствия для банковской системы – однозначно негативные. Депозиты рядовых российских вкладчиков уже стали финансовым резервом для основных банков РФ, которые фактически находятся на грани кризиса из-за нехватки капитала. В то же время эти средства активно используются для выкупа долговых бумаг государства, а также для кредитования госкорпораций и предприятий ВПК. Чтобы как-то прикрыть отсутствие вкладов на банковских счетах и обезопасить себя, Кремль готовится ввести ограничения на снятие депозитов", – сообщают в украинской разведке.

Российские нефтяные доходы: последние новости

Как писал УНИАН, текущее состояние российской экономики характеризуется нарастанием структурных дисбалансов и зависимостью от военных расходов. По мнению аналитиков, экономика РФ все больше "перекошена" в сторону военного производства, что может привести к достижению "точки невозврата" уже в 2026 году.

На этом фоне даже российские власти признают замедление экономического роста и риски рецессии, сопровождающиеся повышением налогов и социальным недовольством.

Вас также могут заинтересовать новости: