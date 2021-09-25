Около 70% средств частные пенсионные фонды вкладывают в государственные ценные бумаги.

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов считает, что для успеха пенсионной реформы надо предоставить инвесторам качественные механизмы вложения средств.

Об этом сообщается на официальном сайте НКЦБФР.

"На втором уровне (пенсионной системы - УНИАН) мы видим проблемы с финансовыми инструментами, где будут размещаться средства пенсионной системы. Например, на сегодняшний день в Украине уже давно работает третий уровень пенсионного обеспечения. К сожалению, мы видим, что примерно 70% средств фонды вкладывают в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа - УНИАН). С одной стороны очень хорошо, ведь это дает ресурс экономике страны, а с другой - делает невозможным вариативность этих вкладов", - отметил Магомедов.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что запуск накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года правительство утвердило Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

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Автор: Богдан Слуцкий