По данным отчета, только 36 процентов украинцев от 15 до 64 лет платят взносы в государственную пенсионную систему.

В связи с отсутствием настоящей пенсионной реформы через 30 лет 60% пожилых украинцев не будут иметь государственных пенсий.

Такой прогноз дан в отчете "Будущее пенсионной системы Украины: адекватность, охват и устойчивость" на сайте Международной организации труда.

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"В настоящее время только 36 процентов населения трудоспособного возраста от 15 до 64 лет в Украине платят взносы в государственную пенсионную систему. Когда охват населения находится на таком низком уровне, применение строгого принципа уплаты взносов с точки зрения пригодности означает, что в конечном счете более 60 процентов людей пожилого возраста не будут получать пенсию, связанную с уплатой взносов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основными причинами низкого уровня охвата являются: относительно низкое участие населения в рабочей силе и высокая безработица (в частности для молодежи и женщин), отсутствие регистрации из-за неформальности и занижения заработной платы.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

Автор: Богдан Слуцкий