Всего около 90 тысяч украинцев нашли работу в немецких городах.

Украинцы, ищущие убежище из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации, помогли уменьшить нагрузку на рынок труда Германии. Ожидается увеличение количества украинских работников в ближайшие недели и месяцы.

По словам члена правления Федерального агентства занятости Даниэля Терценбаха, с февраля прошлого года в Германии число украинцев, которые официально трудоустроены, а значит платят взносы на социальное страхование, увеличилось на 65 тысяч человек. При этом еще примерно 21 тысяча граждан Украины заняты на так называемых мини-работах, где зарплата составляет до 450 евро в месяц, что позволяет получать соцвыплаты. Наплыв украинцев помогает бороться с нехваткой кадров.

Кроме того, Терценбах считает, что в ближайшие недели и месяцы количество украинских работников увеличится, потому что многие закончат интеграционные и профессиональные языковые курсы. Он указал, что многие украинцы намерены остаться в Германии на длительный срок и выучить немецкий язык.

Видео дня

"Мы видим очень высокий уровень мотивации, вплоть до того, что они переплачивают налоги", - заявил представитель правления Федерального агентства занятости в интервью DPA.

Также он указал, что начало увеличиваться количество мужчин трудоспособного возраста из Украины. В то же время Терценбах считает, что необходимость ухаживать за детьми может стать проблемой для интеграции украинцев на рынок труда в Германии.

Украинские беженцы в Европе - что известно

В ООН подсчитали, что в Европе остаются около 4,8 миллиона беженцев из Украины – в Польше (1,5 млн), Германии (900 тыс.) и Чехии (500 тыс.). При этом большинство украинцев за границей смогли адаптироваться в других странах. Так, в Польше почти все желающие смогли найти работу.

В свою очередь министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер заявил, что в Берлине недовольны тем, что страны Западной Европы приняли слишком мало беженцев из Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: