Берлин недоволен, что украинские беженцы осели в основном на востоке Евросоюза.

Власти Германии недовольны тем, что страны Западной Европы приняли у себя слишком мало беженцев по сравнению с соседями Украины. Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер в интервью изданию Bild am Sonntag.

Она отметила, что Европейский союз должен лучше распределять нагрузку по приему украинских беженцев, чтобы облегчить напряжение в соседних с Украиной странах.

"Особенно должны почувствовать облегчение наши восточноевропейские соседи. Сейчас Польша приняла более 1,5 млн украинских беженцев, Испания – 160 тысяч. Так оставаться не может", – заявила Фезер.

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Немецкий министр призвала повысить качество координации между странами ЕС, чтобы быть готовыми к приему новой возможной волны украинских беженцев.

Украинские беженцы в Европе

По данным ООН, сейчас в Европе остаются около 4,8 млн украинских беженцев. Больше всего – в Польше (1,5 млн), Германии (900 тыс.) и Чехии (500 тыс).

По словам министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирины Верещук, возникновение новой большой волны беженцев из Украины в страны Европы маловероятно. Сейчас люди эвакуируются в основном из опасных районов в равномерных количествах и едут преимущественно в другие регионы Украины.

Те же украинцы, которые остаются за границей, в основной своей массе уже смогли адаптироваться к проживанию в другой стране. К примеру, в Польше практически все желающие смогли найти работу.

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