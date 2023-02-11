С начала войны около 900 тысяч беженцев из Украины были трудоустроены в Польше на упрощенных условиях.

Исследования, проведенные Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета показывают, что почти все беженцы трудоспособного возраста из Украины, которые изъявили желание работать в Польше, нашли работу.

Отчет о профессиональной активизации беженцев из Украины был представлен во время постоянной рабочей конференции по поддержке Украины в канцелярии премьер-министра Польши.

Министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг во время конференции сообщила, что с начала войны около 900 тысяч беженцев из Украины были трудоустроены в Польше на упрощенных условиях.

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"Работа и возможности заработка дают беженцам чувство достоинства, стабильности и безопасности", - заявила Марлена Малонг.

По официальным данным, с начала войны около 1,5 миллиона беженцев из Украины получили статус временной защиты в Польше, который открывает, в частности, упрощенный доступ к рынку труда. Учитывая большое количество детей в этой группе (около 500 тыс.), эксперты EWL пришли к выводу, что почти все беженцы трудоспособного возраста нашли работу. В большинстве случаев она не соответствует фактическому уровню образования граждан Украины и полученной ранее профессиональной квалификации.

По мнению экспертов, на следующем этапе поддержки беженцев, после оказания им первой работы, необходимо обеспечить возможность профессионального развития – изучение польского языка и профессиональное обучение.

"Это в интересах самих украинских граждан, польской экономики, но также и украинской экономики. До войны денежные переводы экономических мигрантов составляли до 8% ВВП Украины", - отметил во время презентации отчета представитель EWL Анатолий Зимнин.

Работа для украинских беженцев в Европе: детали

Опрос показывает, что более 80% беженцев заявляют, что вернутся в Украину в долгосрочной или короткой перспективе. Среди тех, кто планирует остаться в Польше дольше, наибольшую группу составляют высококвалифицированные специалисты (22%), работники сферы услуг (16%), рабочие и техники (14%), учителя и работники сферы образования (12%) и продавцы, служащие и торговля (10%). Авторы отчета также отмечают, что почти в шесть раз больше беженцев нашли работу в Польше, чем в Германии.

82% украинских беженцев не имели опыта работы в Польше до полномасштабного вторжения РФ, 89% никогда не работали в Чехии, а также 83% - в Румынии.

Несмотря на послепраздничный период, низкий сезон на производстве и небольшого замедления экономики вакансии для граждан Украины в Европе сейчас есть, хотя их количество ощутимо уменьшилось по сравнению с предновогодним спросом на работу иностранцев.