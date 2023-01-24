Поскольку война в Украине продолжается, бежавшим от нее украинцам всё ещё нужна защита.

Власти Словакии продлили до 4 марта 2024 года льготные условия пребывания в стране для беженцев из Украины. Об этом сообщает МВД республики.

"Поскольку на территории Украины продолжается состояние войны, предоставление временного убежища имеет свое обоснование. Совет ЕС не принял решение об окончании предоставления временной защиты, а это означает, что предоставление такой защиты автоматически продлевается на шесть месяцев. Но максимум на год", — заявил глава МВД Роман Микулец.

Таким образом, украинцы, желающие продлить свой статус защиты в Словакии, должны подать соответствующее уведомление через электронный сервис МВД Словакии.

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Те же украинцы, у которых есть полноценный вид на жительство, действительный до 4 марта 2023 года, получают его автоматическое продление до 4 марта 2024 года без необходимости предпринимать "административные действия".

Украинские беженцы в Европе – последние новости

В Испании местная полиция совместно с Интерполом обезвредила преступную группировку, которая эксплуатировала украинских беженцев, заставляя их работать на нелегальных табачных фабриках.

В Германии заявили, что исчерпали возможности принимать беженцев из Украины. Гостеприимство немцев и общественная терпимость к украинцам находятся под угрозой.

Зеленский рассказал, как планируют возвращать домой украинских беженцев. В частности, президент назвал компоненты работы, которую необходимо для этого осуществить.

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