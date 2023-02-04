С 24 февраля в Европу выехало более 8 миллионов украинцев, однако многие впоследствии вернулись домой.

В настоящее время на территории Европы остаются около 4 млн 823 тысяч украинских беженцев. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Отмечается, что в январе количество украинцев, получивших официальную защиту (или претендующих на нее) в странах Европы, приблизилось к 5 млн, но затем под конец месяца их количество несколько снизилось. Это произошло за счет сокращения числа официальных беженцев в Германии – сразу более чем на 140 тысяч человек.

Сейчас больше всего беженцев со статусом временной защиты находятся в Польше – 1 млн 563 тыс. На втором месте Германия – 881 тыс, на третьем – Чехия с 485 тыс беженцев.

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При этом общее число украинских беженцев в Европе за время войны, включая тех, кто уже вернулся домой, составило 8 миллионов 46 тысяч человек.

Украинские беженцы в Европе – последние новости

Польша обновила правила повторного въезда для беженцев из Украины. Если украинский беженец возвращается в Польшу, но не выполнит указанные условия, он может потерять социальные льготы.

80% украинских беженцев в Литве хотели бы сменить работу. В Вильнюсе нашли работу 6800 беженцев из Украины, в Каунасе - 2900, в Клайпеде - 2600.

Словакия на год продлила пребывание украинских беженцев. Поскольку война в Украине продолжается, бежавшим от нее украинцам всё ещё нужна защита.

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