Нацбанк объявил о решении по учетной ставке: что будет с инфляцией в Украине

В 2027 году инфляция вновь начнет замедляться.

Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%.

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга, это решение учитывает высокий спрос на гривневые инструменты для сбережений и снижение рисков, связанных с войной на Ближнем Востоке и недостатком внешнего финансирования.

По его словам, в мае потребительская инфляция, как и ожидалось, замедлилась благодаря росту предложения сырых продуктов питания. Инфляция будет оставаться на текущем уровне в течение ближайших месяцев, ускорится в конце года, но в 2027 году вновь замедлится

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"В то же время ценовое давление будет сохраняться из-за увеличения затрат бизнеса вследствие подорожания энергоносителей и ослабления гривни в предыдущие периоды, а также дальнейшего роста зарплат на фоне дефицита кадров. Стабилизация цен на энергоносители, увеличение урожаев и влияние денежно-кредитной политики НБУ должны способствовать возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления в 2027 году", – сказал Пышный.

Также он отметил, что ожидаемые поступления внешней помощи позволят профинансировать дефицит бюджета и поддерживать достаточный уровень международных резервов для обеспечения устойчивости валютного рынка. Кроме того, усилился оптимизм в отношении завершения войны на Ближнем Востоке, однако риски ее затягивания сохраняются.

"Учитывая достаточную жесткость текущих монетарных условий, а также ослабление рисков, связанных с войной на Ближнем Востоке, и прогресс Украины в переговорах о внешнем финансировании, НБУ пока сохраняет учетную ставку на уровне 15%", – резюмировал Пышный.

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В конце апреля правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%, чтобы поддержать привлекательность гривневых инструментов и стабильность валютного рынка. Регулятор тогда ухудшил прогноз инфляции до 9,4% на конец текущего года (предыдущий прогноз составлял 7,5%)

Глава регулятора Андрей Пышный сообщил, что в 2026 году в Украине ожидается сдержанный рост экономики, который ускорится в последующие годы. Нацбанк ухудшил свой прогноз роста ВВП на этот год с 1,8% до 1,3%.

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