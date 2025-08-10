В законопроекте также предусмотрено повышение стипендий для студентов, обучающихся по госзаказу

Минобразования планирует повысить размер студенческих стипендий, которые сейчас составляют - обычная 2100 грн, а повышенная - почти 3000 грн.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал бывший заместитель министра образования Михаил Винницкий. Он отметил, что этих сумм недостаточно, и в Минобразования осознают, что стипендиальное обеспечение должно быть повышено.

"Сейчас как раз на последних этапах в Верховной Раде рассматривается законопроект, который говорит о том, что у нас должны появиться так называемые национальные стипендии. Это повышенные стипендии, которые смогут обеспечить студентов минимум на уровне минимальной заработной планы", - рассказал Винницкий.

По его словам, это позволит человеку жить за счет такой стипендии.

"Это будет для наших сильнейших студентов, которые будут иметь самые высокие баллы", - объясняет он.

В законопроекте также предусмотрено повышение стипендий для студентов, обучающихся по госзаказу. Вопрос обеспечения стипендиями будет активно обсуждаться в ближайшие месяцы в контексте рассмотрения законопроекта №10399. Если его примут, изменения могут вступить в силу уже со следующего года.

Другие новости о повышении выплат

Недавно стало известно, что средняя зарплата учителей в Украине будет расти в ближайшие три года. Со следующего года этот показатель будет увеличиваться и составит: 17 тыс. гривен - в 2026 году; 18,3 тыс. гривен - в 2027 году; 19,6 тыс. гривен - в 2028 году.

В целом минимальная заработная плата в Украине будет составлять: с 1 января 2026 года - 8 688 гривен; с 1 января 2027 года - 9 374 гривны; с 1 января 2028 года - 10 059 гривен.

