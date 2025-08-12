Изучается возможность впервые ввести зимнюю вступительную кампанию в ВУЗы.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить условия поступления в высшие учебные заведения и сейчас рассматривается возможность ввести зимнюю вступительную кампанию. Об этом сообщил сам глава государства во время Украинского молодежного форума 2025.

"Мы все видели, как этим летом было. Поэтому я поручил правительству упростить условия поступления в украинские вузы. Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом по какой-то причине не удалось пройти. Были еще другие предложения, но на все надо максимально внимательно посмотреть и дать надлежащие ответы", - сказал Зеленский.

По словам президента, на наработку соответствующих вопросов нужно где-то неделю времени.

Также Зеленский анонсировал увеличение стипендий для студентов со следующего года.

"Мы договорились также с премьер-министром, министром финансов, чтобы со следующего года проработать увеличение стипендий абсолютно для всех студентов. Это то, что давно не делали", - отметил глава государства.

Напомним, что сейчас стипендии составляют - обычная 2100 грн, а повышенная - почти 3000 грн. В Верховной Раде рассматривается законопроект, который предусматривает появление так называемых национальных стипендий: повышенных выплат, которые смогут обеспечить студентов на уровне минимальной заработной платы.

Как сообщал УНИАН, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что разговоры о детях, которые массово выехали за границу, а аудитории отечественных высших учебных заведений в начале года будут пустыми, оказались преувеличением. По его данным, в этом году было подано более 1 миллиона 138 тысяч заявлений, из которых около 800 тысяч - на бакалавриат. И это больше, чем в прошлом году. Бабак говорит, что спада заинтересованности к обучению в украинских ЗВО не наблюдается. Наоборот, подчеркнул он, вступительная кампания "активная".

Чиновник также добавил, что в этом году абитуриенты выбирают не только столичные, но и региональные университеты. Также он отметил, что 44,3% заявлений было подано на бюджетные места, а почти треть - 29,4% приходится на Киев. В то же время, чиновник рассказал, что вдвое меньше таких заявлений на Львовщине, затем традиционно идут Харьков, Одесса и Днепр.

