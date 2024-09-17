Александр Соколовский, владелец "ТК-Групп" и один из основателей общественного движения "Манифест 42", сообщил об активной работе Совета по вопросам поддержки предпринимательства, который занимается несколькими важными делами, включая его собственный кейс. По его словам, Совет становится эффективным инструментом защиты предпринимателей от незаконного давления правоохранителей.

Об этом он заявил во время Business Breakfast, организованного изданием Forbes Ukraine.

"Совет работал день и ночь в первые месяцы своего существования. Они помогали во многих случаях, и я точно знаю, что они уже рассматривают мой кейс, связанный с давлением прокуратуры на одну из компаний моей группы. Юристы занимаются этим вопросом, и я уверен, что будет обратная связь и дальнейшие действия", - отметил Соколовский.

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"Если мы добьемся успеха в этом кейсе, это станет показательным сигналом для других предпринимателей, что их могут защитить", - подчеркнул он.

Кроме того, Рада занимается подготовкой изменений в Уголовный процессуальный кодекс (УПК), которые, по словам Соколовского, помогут усилить защиту предпринимателей. Эти изменения находятся на этапе подготовки к представлению в качестве законопроекта для рассмотрения в парламенте.

"Эти изменения - важный шаг к тому, чтобы сделать защиту предпринимателей более эффективной и действенной", - добавил он.

Кроме этого, Соколовский подчеркнул, что "Манифест 42" - это еще один важный инструмент для защиты бизнеса, который активно организационно усиливается. "Если предприниматели увидят конкретные истории побед над произволом правоохранителей, они потянутся как в Раду, так и к "Манифесту 42", - добавил Соколовский.

Соколовский также обратил внимание на важность политической воли для эффективной защиты предпринимателей. Он отметил, что после введения моратория на проверки правоохранительными органами бизнес почувствовал временное облегчение, но со временем давление снова возобновилось.

"Это свидетельствует о том, что даже без изменений в законодательстве проблем не возникало - ситуацией можно было управлять. Власть должна действовать и поддерживать предпринимателей в сложные времена", - подытожил Соколовский.

Владелец "ТК-Групп" и соучредитель движения "Манифест 42" анонсировал усиление организационной структуры объединения, чтобы сделать предпринимательское движение более влиятельным инструментом для защиты бизнеса от противозаконного давления.

"Мы создадим мощную организационную структуру, которая позволит предпринимателям открыто заявлять о своих проблемах и получать реальную защиту. Для этого формируется команда, которая будет работать в режиме "24/7", чтобы оперативно реагировать на любые случаи давления", - подчеркнул бизнесмен.