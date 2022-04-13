Платежи блокируются по картам, выпущенным в РФ.

Иностранные интернет-магазины начали блокировать платежи по картам китайской платежной системы UnionPay. Проблемы возникают только с картами, которые выпущены в Российской Федерации.

Об этом пишет российское издание Коммерсантъ.

Платежи по этим картам блокируют как иностранные магазины, так и их банки-эквайеры

"Повлиять на эту ситуацию могла бы сама система, потребовав от эквайеров на местах исполнять обязательства. Но в UnionPay предпочитают не вмешиваться", - говорится в сообщении.

Спрос на карты UnionPay в России резко вырос после того, как Visa и Mastercard объявили об уходе с российского рынка. До этого карт UnionPay в РФ насчитывалось около 50 тысячи штук.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 февраля Министерство финансов Украины обратилось к международным платежным системам Mastercard, Visa и American Express с просьбой прекратить обслуживание всех банков РФ и Беларуси в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

1 марта Mastercard и Visa начали блокировать доступ к платежным системам российским банкам. Следом в России перестала работать и платежная система Apple Pay.

17 марта Национальный банк Украины обратился к китайским платежным системам China UnionPay и UnionPay International с призывом выйти из платежного рынка РФ. В частности НБУ призвал прекратить обслуживание всех операций с платежными картами China UnionPay и UnionPay International как на территории РФ, так и выпущенных банками из РФ за ее пределами.

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