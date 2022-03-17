Ряд международных платежных систем уже объявили о прекращении сотрудничества с российскими банками.

Национальный банк Украины обратился к китайским платежным системам China UnionPay и UnionPay International с призывом выйти из платежного рынка РФ.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В частности НБУ призвал прекратить обслуживание всех операций с платежными картами China UnionPay и UnionPay International как на территории РФ, так и выпущенных банками из РФ за ее пределами.

"Мы очень ценим сотрудничество с UnionPay International и надеемся на его плодотворное продолжение. В то же время, учитывая беспрецедентное по своей жестокости и пренебрежению фундаментальными человеческими ценностями нападение России на мирную Украину, мы просим вас внести свой вклад в восстановление мира в Украине и прекратить работу в РФ", – призвал глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

Регулятор напомнил, что ряд международных платежных систем, таких как Visa, Mastercard, American Express, JCB и PayPal уже высказали свою принципиальную позицию в поддержку Украины и публично объявили о прекращении сотрудничества с банками в РФ.

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