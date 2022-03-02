В нашей стране нельзя принимать карточки, выпущенные белорусскими и российскими банками.

Платежные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Республики Беларусь, отныне не работают в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Так, Национальный банк Украины с 1 марта 2022 года запретил зачисление средств на счета клиентов – физических лиц по переводам, инициированным с использованием платежных карточек, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь; принятие в Украине платежных карточек, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь (включая переводы, осуществления расчетов и выдачу наличных).

"Финансовая поддержка вооруженной агрессии против Украины должна быть остановлена. Карточки банков государств-агрессоров не будут работать в Украине, Также враг больше не сможет присылать на них средства для террористов и их сторонников. Запрет приема карт банков России и Беларуси является нашим очередным шагом в финансовой обороне Украины", – подчеркнул заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Ранее НБУ обратился к международным платежным системам Visa и Masterсard с требованием остановить обслуживание платежных карт, эмитированных банками, которые являются резидентами России.

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