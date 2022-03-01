Это означает, что карты будут работать только в России.

Mastercard и Visa заблокировали доступ к платежной системе нескольким российским банкам.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Mastercard и Visa заблокировали доступ к платежной системе нескольким российским банкам. Ранее Президент Украины обращался к Mastercard и Visa с просьбой заблокировать платежные системы в России. Это означает, что карты будут работать только в России. За рубежом и в иностранных онлайн-магазинах — нит", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня глава Mastercard Майкл Мибах сообщил, что американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе многим российским финучреждениям.