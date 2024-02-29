Предприниматели стали восьмым и девятым бизнесменами из числа действующих и бывших участников списка Forbes, которые сдали российские паспорта за два последних года.

Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства Предприниматели стали восьмым и девятым бизнесменами из числа действующих и бывших участников списка Forbes, которые сдали российские паспорта за два последних года, пишет издание со ссылкой на знакомого бизнесменов.

По его словам, процедуру они прошли в посольстве России в Республике Кипр и сейчас бизнесмены оставили единственное киприотское гражданство. Сами предприниматели давно живут за границей: Баронов в Швейцарии, а Тимашов – в США.

О подаче документов на выход из гражданства России Баронов сообщил еще в прошлом году – в апреле. Речь идет о посте, опубликованном в соцсети LinkedIn 10 месяцев назад. Он писал о "глубоком страдании", которое вызывает у него война России в Украине, и раскритиковал боевые действия.

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Кроме этого, он сообщил, что пожертвовал миллионы долларов авторитетным гуманитарным организациям, которые помогали "перемещенным украинцам на территории Украины".

Тимашев вышел из гражданства России в январе 2024 года. Он подтвердил этот факт, пишет издание.

В 2020 году Forbes оценил состояние Андрея Баронова в $770 млн, Ратмира Тимашева в $680 млн. Основа их состояния – это прибыль от продажи компании Veeam Software венчурному фонду из США Insight Partners в 2020 году за $5 млрд. Veeam Software специализируется на разработке программных продуктов для управления данными, их безопасного хранения и резервного копирования.

Ранее решение об отказе от российского паспорта приняли миллиардеры Тимур Турлов (Freedom Holding), Юрий Мильнер (DST Global), Николай Сторонский (Revolut), Игорь Макаров ("Арети"), основатель Coalco Василий Анисимов, основатель "Тройки Диалог" Рубен Варданян и бывший миллиардер, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков.

Отношение российского бизнеса к войне

Ранее УНИАН писал, что Василий Анисимов, бывший партнер Алишера Усманова, стал седьмым миллиардером, который отказался от гражданства России после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В целом российские миллиардеры, в том числе из списка Forbes, массово переписывают свои биографии, избавляясь от "токсичных" упоминаний о связях с Россией.

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