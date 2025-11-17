По подсчетам Еврокомиссии, поддержка Украины будет стоить блоку 0,16-0,27% ВВП.

Европейская комиссия предлагает профинансировать Украину за счет гранта в размере не менее 90 млрд евро (104 млрд долларов), или кредитных средств, обеспеченных долгом ЕС, если страны-члены блока не смогут утвердить план использования замороженных российских активов. Соответствующие предложения содержатся в письме президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам стран-членов блока, сообщает Bloomberg.

В письме к лидерам ЕС, которое видели журналисты издания, Еврокомиссия предлагает три варианта финансирования Украины членами блока в 2026-2027 годах: государства-члены выделяют не менее 90 миллиардов евро грантов; берут общий долг ЕС для выдачи займа; или используют замороженные российские активы для обеспечения займа.

Согласно документу, в 2026 году страна потребует не менее 51,6 млрд евро только на военные нужды. В целом же, по оценкам Еврокомиссии, потребность Украины во внешнем финансировании составляет 70 млрд евро на 2026 год и 64 млрд евро на 2027 год.

В случае согласия на предложение Еврокомиссии финансирование Украины будет стоить государствам-членам от 0,16% до 0,27% ВВП.

Издание отмечает, что Еврокомиссия и в дальнейшем стремится предоставить Украине заем с использованием почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Предполагается, что Euroclear, в таком случае получит гарантии, что любые претензии России в будущем будут покрыты Европой и, возможно, государствами-членами.

"Украина должна будет вернуть займы лишь в том случае, если Россия согласится возместить ущерб, нанесенный стране", - напоминают журналисты.

Внешняя помощь Украине

После начала полномасштабной войны России против Украины в Европе заморозили активы РФ на общую сумму примерно 210 млрд евро. Большая часть из этой суммы хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Проценты от этих активов уже используются для обеспечения помощи Украине.

Сейчас идет работа по возможному предоставлению Украине "репарационного кредита" на 140 млрд евро из замороженных российских активов. Как объясняет WP, идея заключается в том, чтобы взять наличные резервы, которые Euroclear перевел в Европейский центральный банк, и одолжить деньги Украине. При этом Украина должна вернуть заем в 140 миллиардов евро только в случае возмещения "страной-бензоколонкой" убытков.

Реализацию этого плана пока блокирует Бельгия. Более того депозитарий Euroclear, где находится большинство российских активов, готов подать в суд на ЕС в случае конфискации российских активов.

