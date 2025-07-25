При условии реализации всех реформ, Украина получила бы 4,5 млрд евро.

Очередной транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility будет предоставлен Украине в меньшем объеме, чем планировалось. Причина заключается в невыполнении Киевом 3 из 16 реформ, обещанных Европейскому Союзу.

Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье, пишет "Европейская правда".

По его словам, четвертый транш является крупнейшим как по объему средств, так и по количеству необходимых реформ. В случае выполнения всех индикаторов и при условии реализации 16 реформ, Украина получила бы 4,5 млрд евро.

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В то же время Киев подал запрос на частичную выплату этого транша еще в июне 2025 года. Чиновник отметил, что в своем запросе Украина заявила о выполнении 13 из 16 необходимых реформ, тогда как выполнение трех других пока продолжается.

"Комиссия оценила 13 реформ как выполненные и предлагает Совету ЕС осуществить выплату Украине в размере 3,05 млрд евро в качестве четвертого транша в рамках Ukraine Facility для Украины", - сказал Мерсье.

По его информации, из трех невыполненных реформ "одна касается децентрализации, другая - закона о реформе АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов, - УНИАН), а третья - отбора судей в Высший антикоррупционный суд".

Помощь Украине - последние новости

В июле на конференции по вопросам экономического восстановления Украины, которая состоялась в Риме, участники пообещали выделить более 10 миллиардов евро (11,7 миллиарда долларов) на помощь Киеву.

26 июня стало известно, что лидеры 26 стран-членов Евросоюза, кроме венгерского премьер-министра Виктора Орбана, на заседании Европейского Совета обязались предоставить 30,6 миллиарда евро финансовой помощи Украине в этом году.Из них 3,5 млрд евро уже было выделено в рамках "Украинского фонда" (Ukraine Facility), и 7 млрд в рамках инициативы ERA от "Большой семерки" ERA (выплачиваются за счет сверхприбылей от замороженных российских активов).

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