В случае принятия такого решения Европа столкнется с юридическими и финансовыми рисками, а также финансовыми ответными мерами со стороны РФ.

Бельгийский депозитарий Euroclear, который владеет замороженными российскими активами на сумму 193 млрд евро, "не исключает" подачи иска против ЕС в случае принятия решения о конфискации этих средств. Об этом заявила глава Euroclear Валери Урбен в интервью изданию Le Monde.

Урбен предупредила, что об изъятии этих денег не может быть и речи и всё, что даже отдалённо напоминает конфискацию, будет незаконным.

"Мы должны быть предельно бдительны. [Это противоречит] международному праву, регулирующему суверенные активы, принадлежащие государству. В этом случае Россия может обратиться в суд", - сказала она.

Если Европейский союз в конечном итоге примет решение относительно конфискации, Урбен заявила, что готова оспаривать его в суде:

"Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что можем и хотим сделать".

Она подчеркнула, что соответствующий иск пока не подготовлен, однако с 2022 года Euroclear "беспрецедентно" увеличил юридическую команду с примерно 10 до почти 200 сотрудников.

В то же время она довольно скептически отнеслась к заявлениям европейских лидеров о замороженных активах РФ

"Три года мы слышим громкие заявления всех этих политических деятелей в прессе. Это лишь одно из многих", — сказала она.

Главные риски - юридические, репутационные и финансовые

Урбен также заявила, что для такой конфискации прежде всего должен быть принят закон или официальное решение Европейской комиссии, впоследствии одобренное Бельгией.

"На нашем балансе есть обязательство: Euroclear имеет задолженность перед Центральным банком России. И есть актив: денежные средства, которые в настоящее время находятся на хранении в Европейском центральном банке. Хуже всего было бы, если бы актив, денежные средства, ушли [на финансирование кредита Украине], но у нас в Euroclear осталось бы обязательство, право на реституцию. Если санкции будут сняты, Россия может в любой момент постучать в нашу дверь и потребовать реституцию: кто тогда даст нам 140 миллиардов евро для возврата?", - объяснила она.

Помимо юридического аспекта, Урбен предупреждает о рисках для всей еврозоны. В случае конфискации российских активов авторитарные режимы по всему миру, разместившие средства в Euroclear, могут также забрать свои активы. Фактически, именно беспристрастность брюссельского института убедила российские фонды использовать его для своих инвестиций, отмечает она:

"Я встречаюсь со многими клиентами, представителями власти. Могу сказать, что вопрос конфискации российских активов тревожит очень многих. Наши китайские и арабские коллеги говорят нам: они внимательно следят за развитием событий. До сих пор мы очень стараемся не подрывать это доверие. Они его ценят".

Если это доверие ослабнет, последствия могут быстро сказаться на Европе, добавила она.

"Сократится объем инвестиций в еврозону со стороны этих глобальных инвесторов. Это скажется на всех финансовых потребностях Европы в обороне, переходе к зелёной экономике и цифровой трансформации", — сказала Урбен.

Помимо юридической угрозы и репутационного риска, Европа сталкивается с третьей угрозой: финансовыми ответными мерами со стороны российских властей.

Так, в РФ заморожены "от 20 до 40 миллиардов евро" средств клиентов Euroclear. В Москве рассматривается более 100 судебных исков, грозящих арестом. Пока Кремль проявляет осторожность. Судебные решения не исполнены, и деньги остаются нетронутыми. Но если план Мерца будет реализован, Россия может пойти дальше.

Кредит Украине из замороженных активов РФ

Ранее сообщалось, что Бельгия стала единственной страной, которая выступила против принятия репарационного кредита Украине. После этого Еврокомиссия предложила альтернативные пути помощи Украине в виде общего долга стран-участников ЕС и двусторонних грантов.

Как информировала накануне La Repubblica, после скандала "Мидаса" с хищением 100 миллионов долларов госсредств в энергетике, к юридическим тонкостям использования росактивов добавились подозрения европейских политиков относительно целевого использования этих финансов.

