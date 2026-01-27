Порошенко задекларировал более 450 миллионов гривень доходов от ценных бумаг за полтора месяца

Согласно декларации, речь идет о доходах от облигаций и иностранных акций, эмитентами которых являются компании из разных стран мира.

Народный депутат Украины Петр Порошенко задекларировал более 450 млн гривен доходов от операций с ценными бумагами за полтора месяца – конец декабря и январь. Об этом свидетельствуют данные его обновленной электронной декларации, обнародованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Согласно декларации, речь идет о доходах от облигаций и иностранных акций, эмитентами которых являются компании из разных стран мира, в частности США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Австралии. Все поступления были задекларированы как иностранные доходы.

Это не первый случай значительного роста состояния народного депутата во время полномасштабной войны. Ранее ряд СМИ сообщал, что после 24 февраля 2022 года доходы Порошенко выросли в тридцать раз по сравнению с довоенным периодом. По итогам последних лет он вошел в тройку самых богатых украинских олигархов, по версиям профильных рейтингов.

Видео дня

Также публично сообщалось, что за несколько недель до введения персональных санкций против Порошенко он вывел из Украины более 1 млрд грн, а еще почти 1 млрд грн подарил.

Напомним, Петр Порошенко является фигурантом уголовного производства, в рамках которого ему было объявлено подозрение, в частности, в деле, связанном с торговлей с временно оккупированными территориями Донбасса.

Вас также могут заинтересовать новости: