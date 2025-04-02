Народный депутат Петр Порошенко обогатился более чем на 4,6 миллиарда гривен за 2024 год. Эта сумма в 30 раз превышает заработки политика в довоенный 2021 год, - говорится в ежегодной декларации лидера "Евросолидарности", обнародованной в реестре НАЗК.

Так в 2024 году совокупный доход задекларированный Петром Порошенко составил 4 миллиарда 620 млн гривен. Эта цифра - более чем в 3 раза больше аналогичного показателя 2023 и 2022 годов, когда доходы Порошенко составляли 1,44 млрд и 1,43 млрд гривен соответственно. По сравнению с довоенным 2021 годом, когда нардеп заработал всего 162 млн грн, заработки Порошенко за 2024 год выросли в 30 раз.

Основную часть доходов Порошенко, как и в предыдущие годы, составили дивиденды, доход от ценных бумаг и корпоративных прав, а также финансовые поступления от компаний, связанных с бизнес-структурами политика.

Видео дня

Заметно выросли и объемы средств, выведенных Порошенко за границу через приобретение иностранных ценных бумаг. Если в 2023 году речь шла о 669 миллионах гривен, то в 2024 году - Порошенко вывел из Украины уже почти вдвое больше - 1,21 миллиарда гривен. В отчетах указано, что значительная часть этих инвестиций осуществлена через швейцарские финансовые структуры.

Таким образом, за три года полномасштабной войны Порошенко задекларировал суммарно более 7,5 миллиарда гривен дохода, из которых большинство получено в 2024 году.

Как сообщалось ранее, народный депутат Петр Порошенко был уличен в финансовых сделках с государственными ценными бумагами (ОВГЗ), которые олигарх покупал через свой банк за донаты украинцев. Основным инструментом заработка оказались благотворительные фонды нардепа, собирающие деньги на ВСУ но направляющие их на заработок для лидера "Евросолидарности".

Также сообщалось, что Порошенко за несколько недель до введения санкций против него вывел из Украины 1 миллиард 48 миллионов гривен и еще 986 млн грн подарил.

Как писало издание NV, за время полномасштабной войны Порошенко поднялся в рейтинге самых богатых украинцев с 12 на 3 место. Его семья задекларировала почти миллиард долларов в различных активах. Эксперты отмечают, что годовой доход Порошенко превысил совокупные доходы всех 705 депутатов Европейского парламента.