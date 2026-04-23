Премьер-министр Юлия Свириденко фактически признала, что "Национальный кэшбэк", в рамках которого украинцам возмещается часть стоимости продуктов питания, товаров для дома - и теперь уже топлива, - означает раскрытие банковской тайны украинцев. То, о чем ранее предупреждали некоторые эксперты, стало очевидным после публикации премьер-министра о том, какими автомобилями владеет большинство граждан, успевших воспользоваться кэшбэком на топливо.

"Более 91% участников - владельцы автомобилей массового сегмента; самые распространенные модели - Volkswagen Passat и Golf, Renault Megane, Skoda Octavia и Fabia, Ford Focus, Daewoo Lanos, а также автомобили ВАЗ; большинство авто - возрастом 10-20 лет; более 80% - с двигателями объемом до 2,5 л", - написала она в своем Telegram-канале.

Если эти данные реальные, а не взяты "с потолка", то откуда они у правительства? Как Кабмин может знать, чем пользуются для передвижения владельцы карточных счетов в различных коммерческих банках?

Сети АЗС не фиксируют марки автомобилей своих клиентов. Однако эта информация содержится в персональных данных граждан в отдельных государственных реестрах, к которым имеет доступ "Дия". Через которую происходит авторизация в программе. И к которой, в теории, не должны иметь доступа чиновники. Этот инструмент создан (по крайней мере, теоретически) для удобства конкретного пользователя-гражданина и позволяет просматривать все свои документы из различных госреестров на экране смартфона - но его данные не предназначены для государственного аппарата. И, тем более, вся эта персональная информация не должна разглашаться!

Однако, похоже, юридическая теория мало кого интересует в правительстве демократов, которые воюют против российской диктатуры (в том числе, цифровой).

И для нашего правового и свободного государства свободолюбивый и несокрушимый украинец оказывается полностью идентифицированным - со всеми своими счетами и имуществом - даже во время заправки бензобака.

Давайте сначала разберемся, откуда взялась эта история. В начале введения крайне популистского и даже вредного с экономической точки зрения инструмента - кэшбэка на топливо - правительство столкнулось с волной критики. В частности, экономические эксперты обвиняли чиновников в том, что они за государственный счет профинансируют топливо для владельцев элитных многолитражных автомобилей. Этот тезис широко разошелся заголовками украинских СМИ.

Однако украинский Кабмин, несмотря на шквал критики в адрес кэшбэка, бережно лелеет этот инструмент и пытается всячески оправдать его призрачную целесообразность. И вот именно для того, чтобы отбелить эту экономическую инициативу, премьер-министр и выступила с заявлением о том, что нет, экономисты оказались неправы - и за государственный счет финансируется топливо преимущественно для владельцев автомобилей ниже среднего класса - среди них почти нет "Мерседесов", Ауди, Лексусов, а тем более Бентли и других шикарных марок. А если и есть, то это лишь эфемерные 9% (хотя интересно, какую долю владельцы люксовых авто занимают среди всех украинских водителей? Риторический вопрос).

Поэтому, по словам Свириденко, кэшбэк получает преимущественно простой рабочий класс.

Вот она - настоящая и искренняя забота о населении. Не так ли?

Нет, не так.

Раскрытие информации о марках автомобилей - было эмоциональным и недальновидным пиар-шагом, который показал, что наши с вами данные - людей, которые повелись на легкие деньги кэшбэка - больше не являются персональными. На каком автомобиле вы ездите, каким еще имуществом владеете, какие суммы храните на своих банковских счетах и в сейфах - это все уже известно Большому Брату, который, как известно из слов классика, неустанно за вами следит.

Добавьте к этому данные о ваших заболеваниях из электронной системы здравоохранения. Вы еще верите, что ваша жизнь принадлежит вам? Или скоро премьер-министр расскажет, к каким врачам ездят на своих машинах получатели кэшбэка?

Если пиарщики правительства и сама его глава не поняли, то объясним на пальцах: суть банковской тайны как раз в том, что информацией о личности владельца счета обладает только банк. Если появляются законные основания раскрыть данные о счете - например, подозрительные транзакции, огромные суммы переводов и т. д. - тогда государство имеет возможность через решение суда выяснить, кто именно является владельцем конкретного счета, а затем, из госреестров, получая ответы на законные запросы ряда ответственных чиновников, уже установить сведения об имуществе этого лица, его семейном положении и всем остальном. По крайней мере, это законный официальный путь. То есть, ни один чиновник не имеет права знать, кем является и чем владеет (в частности, каким автомобилем) владелец счета, на который осуществляются перечисления каких-либо кэшбэков!

И даже если у государства есть способы обойти предусмотренный законодательством способ получения информации о своем гражданине, этим точно не стоит хвастаться с самых высоких трибун!

Банковская тайна украинцев - вообще очень интересная история. Украинский Минфин неоднократно подчеркивал, что намерен ослабить ее - с целью, конечно же, защиты людей от мошенников, но в первую очередь - борьбы с уклонением от уплаты налогов и т. п. Это намерение даже было зафиксировано в Национальной стратегии доходов Украины. Сообщалось, что Минфин даже дал соответствующее обещание нашему ключевому кредитору - МВФ. Реакция общества и экспертного сообщества была бурной, поэтому соответствующие инициативы поспешно свернули и якобы о них забыли. Однако Минфин от своих планов не отказался. И будет идти к своей цели. Хотя, получается, зачем вся эта показуха?

Скажите, а вы, при получении карты нацкешбека, давали согласие на приобретение статуса ПЕПа (не занимая при этом государственных должностей) - тем самым попадая под пристальное внимание финансового мониторинга?

…В целом, программой "Национальный кэшбэк", по состоянию на апрель 2026 года, пользуются более 4,5 миллиона украинцев. На территории Украины проживает до 30 миллионов человек, по приблизительным оценкам демографов. Таким образом, по крайней мере 15% украинцев, проживающих в нашей стране, открыли государству доступ к своей банковской информации и, по сути, отказались от конфиденциальности. Наша молодая энергичная премьер-министр сама об этом сообщила.

Впрочем, хотя я, автор этих слов, не пользуюсь кэшбэками и государственными карточками - почему-то совершенно не уверена, что для любого чиновника нашего коррумпированного государства мои личные финансы, имущество и даже медицинские диагнозы - тайна. Скорее, наоборот.