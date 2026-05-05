Эстония поддерживает удары по РФ, но обратилась с просьбой к Украине, – Bloomberg

Премьер-министр Эстонии назвал инциденты с беспилотниками виной Кремля и добавил, что Россия атаковала украинские "гражданские объекты, которые ни в коей мере не являются военными целями".

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подтвердил свою поддержку кампании Киева по нанесению ударов по российским портовым объектам в Балтийском регионе после того, как украинские беспилотники вновь залетели на территорию Эстонии и Финляндии, сообщает Bloomberg.

"Для нас совершенно понятно, что Украина защищает себя и уничтожает российскую машину для зарабатывания денег, в частности различные портовые объекты, в рамках самообороны", – заявил Михал во время саммита Европейского политического сообщества в столице Армении Ереване.

Издание отмечает, что премьер-министр Эстонии назвал эти инциденты, в конечном счете, виной Кремля, добавив, что Россия атаковала украинские "гражданские объекты, которые ни в коем случае не являются военными целями".

Добавляется, что страны Европейского Союза недавно подверглись ряду вторжений беспилотников в их воздушное пространство, поскольку Украина расширила свои удары вглубь территории России, нацелившись на порты и энергетическую инфраструктуру вблизи границы трех балтийских стран и Финляндии.

В статье рассказывается, что в марте дрон врезался в дымовую трубу эстонской электростанции, что привело к рассылке SMS-сообщений о чрезвычайной ситуации по всей стране. В воскресенье, 3 мая, беспилотники снова нарушили воздушное пространство Эстонии и Финляндии, однако вреда не нанесли.

В то же время глава правительства призвал приложить усилия, чтобы беспилотники не затрагивали территорию Эстонии.

"Наша простая просьба или послание заключается в том, что обломки войны не должны попадать в наше воздушное пространство", – заявил Михал.

Финляндия, еще один преданный союзник Украины и критик России, сохранила аналогичный баланс, когда премьер-министр Петтери Орпо в воскресенье в Ереване пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако, по данным финской телерадиокомпании YLE, Орпо также назвал эти вторжения "неприемлемыми".

Премьер-министр Эстонии признал, что страны-члены ЕС и НАТО, граничащие с Россией и Украиной, сталкиваются с техническими трудностями в отслеживании и сбивании низколетящих военных дронов, пересекающих их границы.

По словам Михала, Эстония закупает новые радиолокационные системы и уже располагает средствами противовоздушной обороны.

Эстония и Украина: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал позицию президента Алара Кариса относительно необходимости будущего диалога с Россией. Карис также заявил об "упущенных возможностях" для переговоров в начале войны. Цахкна отметил, что позиции президента противоречат внешней политике Эстонии. Он подчеркнул, что это "дает Путину возможность выдвигать свои требования, условия и ультиматумы". Примечательно, что не только политики коалиции, но и лидеры оппозиции заняли аналогичную позицию. В частности, лидер оппозиционной партии "Исамаа" Урмас Рейнсалу отметил, что вторжение России в Украину – это не вина Европы.

Также мы писали, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил финансировать восстановление Украины за счет пошлин на российский импорт. Кроме того, Михал призвал усилить визовые ограничения для россиян, причастных к войне. Он подчеркнул, что стоимость восстановления разрушенной инфраструктуры и уничтоженных городов Украины исчисляется сотнями миллиардов евро. По его словам, о необходимости обложить пошлиной российские товары говорят в различных кругах и на различных встречах. Примечательно, что семь стран, в частности Эстония, еще в ноябре призвали ввести пошлины на российскую продукцию – такую, как сталь и удобрения.

