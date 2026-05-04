Перебои с доступом к Интернету в Москве связаны с обеспечением безопасности Путина, – FT

Президент РФ Владимир Путин проводит больше времени в бункерах, в частности в Краснодарском крае на юге России.

Россия усилила меры безопасности в отношении президента Владимира Путина на фоне опасений по поводу его убийства, поскольку он становится все более изолированным и погруженным в войну в Украине, сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что в последние месяцы Федеральная служба охраны (ФСО) России, которая охраняет высокопоставленных чиновников, резко усилила меры безопасности вокруг президента.

По словам людей, знакомых с Путиным в Москве, и лица, близкого к европейским разведывательным службам, глава Кремля проводит больше времени в подземных бункерах, детально управляя войной, и все больше отдаляется от гражданских дел.

"Изоляция Путина усилилась в последние годы, особенно после начала пандемии Covid-19", – говорится в статье.

Однако, по словам источника, близкого к европейским спецслужбам, с марта обеспокоенность Кремля по поводу государственного переворота или покушения на убийство, в частности с использованием дронов, резко возросла.

"Шок от украинской операции "Паутина" с использованием дронов до сих пор не прошел", – рассказала изданию osoba, хорошо знакомая с Путиным.

Напоминается, что в прошлом году украинские дроны атаковали российские аэродромы за Полярным кругом. Второй человек, также хорошо знакомый с президентом РФ, добавил, что опасения по поводу безопасности дополнительно усилились после задержания США лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в январе этого года.

В ответ на это, как рассказывается в публикации, Федеральная служба охраны еще больше ужесточила и без того строгие меры безопасности. Источник, близкий к европейским спецслужбам, добавил, что Путин сократил количество своих визитов, а проверки лиц, встречающихся с ним лично, стали еще более тщательными.

В частности, глава Кремля и его семья перестали посещать свои резиденции в Московской области и на северо-западе Валдая.

"Путин проводит больше времени в бункерах, в частности в Краснодарском крае на юге России, работая оттуда в течение нескольких недель, в то время как государственные СМИ используют записанные кадры, чтобы создать впечатление нормальной жизни", – утверждает издание.

Сотрудникам из ближайшего окружения президента, в частности поварам, фотографам и охранникам, запрещено пользоваться общественным транспортом, а также мобильными телефонами или устройствами с доступом к Интернету в его присутствии. Более того, в их домах установлены системы видеонаблюдения.

Издание добавляет, что люди в России, знакомые с российским президентом, утверждают, что недавние перебои с доступом к Интернету в Москве также, по крайней мере частично, связаны с вопросами безопасности президента и защиты от беспилотников.

По данным европейских спецслужб, агенты ФСО сейчас проводят масштабные проверки с помощью кинологических подразделений и дислоцируются вдоль берегов Москвы-реки, готовые реагировать в случае атак дронов.

Два человека, общающихся с Путиным, отметили, что усиление мер безопасности совпало с тем, что Путин, который традиционно больше увлекался геополитикой, отложил внутреннюю политику, чтобы сосредоточиться на войне.

"Президент ежедневно проводит совещания с военными, сосредотачиваясь на оперативных деталях, таких как названия небольших украинских населенных пунктов, которые переходят из рук в руки", – рассказывает издание.

При этом чиновникам, не связанным с войной, обычно предоставляют возможность встретиться с ним лишь раз в несколько недель или месяцев.

"Путин тратит 70% своего времени на ведение войны, а остальные 30% – на встречи с такими людьми, как президент Индонезии, или на решение экономических вопросов", – сказал один из тех, кто его знает.

