Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба, есть раненый

Выстрелы раздались в тот момент, когда президент США Дональд Трамп выступал на саммите малого бизнеса.

В понедельник, 4 мая, в Вашингтоне недалеко от Белого дома произошла стрельба, сообщает в соцсети X Секретная служба США.

Сначала СМИ писали о стрельбе недалеко от Белого дома, а затем эту информацию подтвердили в Секретной службе США.

"Сотрудники Секретной службы США находятся на месте происшествия, связанного со стрельбой с участием полицейских, на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню в Вашингтоне, округ Колумбия. Один человек получил огнестрельное ранение от сотрудников правоохранительных органов; его состояние пока неизвестно", – говорится в сообщении.

По данным Reuters, Белый дом был на короткое время закрыт на карантин. Позже Секретная служба сообщила, что инцидент "произошел в результате столкновения между вооруженным человеком и полицией Секретной службы".

Полицейское управление округа Колумбия сообщило, что полиция находится на месте происшествия.

"Место происшествия обезопашено. Избегайте этого района, поскольку дороги будут закрыты в течение нескольких часов", – говорится в заявлении полиции.

Как отметило издание, правоохранительные органы находились в состоянии повышенной готовности в столице США в течение последних дней после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в конце прошлого месяца, в связи с которой был арестован подозреваемый.

Ранее УНИАН сообщал, что стрелок, открывший огонь в отеле Washington Hilton, где проходил ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа, оказался школьным учителем из Калифорнии. Известно, что это 31-летний Коул Аллен. Сосед учителя не исключил, что у него "расстройство аутистического спектра". Начальник полиции округа Колумбия Джеффри Кэрролл рассказал, что Аллен был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами, когда вбежал на контрольно-пропускной пункт. Кэрролл предположил, что стрелок действовал в одиночку.

Также мы писали, что пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил, что вооруженный мужчина незаконно проник на территорию частной резиденции президента США, его застрелили. Сообщается, что при себе у нападавшего были дробовик и канистра с бензином. Личность погибшего не разглашается, но на вид ему было чуть больше 20 лет. По данным, когда охрана приказала ему бросить на землю оружие и канистру, он опустил канистру, но поднял дробовик в положение для стрельбы. Из-за этого охрана его застрелила.

