Что может привлекать змей на участок, а вы даже не будете подозревать об этом

Несколько простых советов, как сделать двор безопасным.

Чтобы защитить свой двор от змей следует регулярно косить газон и устранить потенциальные места, где змеи могут укрыться. Регулярные профилактические мероприятия по борьбе с грызунами также помогут отпугнуть змей от участка, рассказала специалист по борьбе с вредителями сайту Real Simple.

Для начала следует контролировать высокую траву. "Она обеспечивает змеям укрытие от хищников", – говорит Мег Пирсон, менеджер по обучению диких животных в организации Critter Control. Слишком высокая трава также позволяет змеям незаметно подкрадываться к своей добыче. Обязательно часто косите газон, чтобы он всегда оставался низким. Таким образом, змеи будут менее склонны прятаться там.

Трава – не единственное место, где могут прятаться змеи. На вашем участке могут быть и другие удобные места для укрытия, поэтому разумно поддерживать чистоту, убирать лишние вещи и удалять эти потенциальные укрытия. "Участки с дровяными кучами, разбросанным мусором или камнями, заросшие кустарники – все это может служить укрытием для змей и потенциально привлекать их", – говорит Пирсон. При уборке мусора важно соблюдать осторожность, поскольку змеи могут уже прятаться в нем.

При этом поливать газон следует в меру, не слишком переувлажняя его, что привлечет нежелательных вредителей, которые в свою очередь могут стать добычей для змей.

Также привлекает змей нашествие грызунов и других вредителей. Поэтому важно незамедлительно принимать меры, избавляться от мышей, белок или других грызунов, на которых могут охотиться змеи.

Также змей на участок может привлекать корм для домашних животных. По возможности лучше кормить питомцев в помещении или сразу же убирать остатки корма на улице. Также следует хранить корм для животных с плотно закрывающейся крышкой, чтобы ничего не могло попасть внутрь контейнера.

Как защититься от укуса змеи

Напомним, что в Украине обитает три вида ядовитых змей, и два из них встречаются так редко, что занесены в Красную книгу. Самым распространенным видом является гадюка обыкновенная. Распознать ее можно по характерной зигзагообразной полосе на спине. При этом ее яд обычно не представляет угрозы для жизни. Но в случае укуса нужно обязательно обратиться за медицинской помощью.

При этом змеи не агрессивные существа, и пытаются сбежать как только заметят человека. Но людям следует быть осторожными, не приближаться самим. Лучше всего осторожно подождать, пока змея сама уползет.

