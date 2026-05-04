Украина объявляет режим тишины с 6 мая, – Зеленский

На данный момент от РФ не поступало официального обращения к Украине о прекращении боевых действий.

Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что украинская сторона во время действия режима тишины будет действовать зеркально. Он также прокомментировал объявленное Россией одностороннее перемирие.

"На сегодняшний день не было ни одного официального обращения к Украине относительно условий прекращения боевых действий, о которых заявляется в российских социальных сетях. Мы считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем "празднование" какой-либо годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

По словам президента, за время до начала действия режима тишины реально обеспечить прекращение боевых действий.

"Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента. Настало время российским руководителям делать реальные шаги для завершения их войны, если уж российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины", – резюмировал глава государства.

Дополняется...