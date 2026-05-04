Китай начал учения со штурмовыми вертолетами Z-20T

Китайские военные начали использовать новые штурмовые вертолеты Z-20T в рамках боевой подготовки, направленной на отработку воздушно-штурмовых операций.

Учения включают сценарии быстрой переброски подразделений, полёты на малых высотах с использованием рельефа местности для маскировки, а также десантирование в сложных условиях, сообщает Army Recognition.

Во время тренировок отрабатывается обновленный формат действий: ускоренная посадка личного состава, скрытное продвижение на низкой высоте и высадка бойцов с помощью тросов в местах, где посадка невозможна, говорится в публикации.

Согласно информации издания, Z-20T применяется не только как транспортное средство, но и как многофункциональная штурмовая платформа с вооружением и сенсорными системами. В ходе учений он действует совместно с ударными вертолетами Z-10: одни обеспечивают огневую поддержку и прикрытие, другие – доставку десанта и разведку в зоне операции.

Накануне Китай впервые продемонстрировал танк Type 100 (ZTZ-100) в условиях оперативной подготовки, а также открыл первый краткий обзор его внутреннего устройства.Следует отмтетить, что последний раз машина демонстрировалась только на параде и в ограниченных публичных показах в 2015 году.

Кроме того, издание The Wall Street Journal на основе анализа российских дронов из Украины сообщило о преимуществе Китая в производстве современных беспилотников.

