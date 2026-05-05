'Забирают всех подряд': комбат рассказал о работе ТЦК по мобилизации граждан

Командир батальона беспилотных систем 29-й отдельной тяжёлой механизированной бригады Дмитрий Костюров отметил, что ТЦК направляют людей с различными диагнозами.

Среди тех, кого направляют территориальные центры комплектования ( ТЦК), 70% – это ограниченно годные, рассказал командир батальона беспилотных систем 29-й отдельной тяжелой механизированной бригады Дмитрий Костюров hromadske.

Издание сообщает, что Костюрову поставили задачу сформировать "с нуля" батальон беспилотных систем, и в середине ноября прошлого года предоставили людей.

Однако, по словам командира батальона, если бы он не открыл собственный рекрутинг, то ситуация была бы плачевной.

Видео дня

"Увидев, кого мне дали вначале – людей с различными диагнозами: у кого-то кривые пальцы, гипертония, шизофрения, один был со стомой (искусственно сформированное отверстие в брюшной полости с выведенной на поверхность кишкой, – прим. ред.) и калоприемником, – я не знал, что с ними делать, потому что они совершенно не имеют отношения к БПЛА. Потом подошел к комбригу и сказал: "Мы будем сами формировать батальон". Мне таких людей давать не нужно", – рассказал он.

Костюров добавил, что они начинают ходить по больницам и при этом получают зарплату:

"Те, кого присылает ТЦК, – это просто ходячая катастрофа. Качество никакое. Мотивация никакая. То есть где-то 70% – это ограниченно годные, которых засувают в бригаду. А бригада потом ничего с ними сделать не может. Вынуждена "возиться" с ними, а они ходят по больницам и получают зарплату".

Объясняется, что поскольку в Украине официального статуса "ограниченно годен" уже почти два года нет, ВЛК с теми или иными диагнозами признает лиц либо полностью годными, либо годными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК или военных вузах.

По словам комбата, всех таких граждан направили в тыловые подразделения, а кого-то – на повторную медкомиссию, после которой все-таки удалось списать из армии.

Поэтому, пояснил Костюров, в батальоне решили набирать людей самостоятельно:

"Мы открыли свой рекрутинг через TikTok. Набираем из тех, кто пошел в СЗЧ. За два с половиной месяца 1400 человек заполнили анкеты. Из них мы отобрали около 200 человек и смогли завести в батальон".

По его мнению, лучше так, чем когда "впаривают несостоятельных". Он подчеркнул, что неэффективная мобилизация не только снижает обороноспособность, но и ложится огромной нагрузкой на Силы обороны.

"Это черная дыра. Я не могу назвать цифры, потому что это военная тайна. Но проблема ужасно серьезна: неэффективность всей системы в принципе. Представьте, сколько денег тратится, чтобы одного призывника сюда завести. Зарплата 20 тысяч плюс 30 тысяч, если он в районе выполнения боевых задач, плюс 140 гривен в сутки на питание, плюс каждый день они, как правило, ездят лечиться, потому что куча хронических болезней. И дальше они начинают активно лечиться за счет государства. Это все должны были бы "вычищать" ТЦК. Но им нужно выполнить норму. Поэтому затягивают всех подряд", - заявил комбат.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что председатель Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудименко анонсировал рейды ТЦК в тренажерных залах с целью проверить, откуда у всех местных "качков" взялась бронь от мобилизации. По словам Гудименко, мобилизация должна стать "понятной, четкой, прозрачной для всех". Он добавил, что "устал видеть, как спортивные залы заполнены какими-то качками, которые почему-то не на работе и одновременно смотрят видео о том, как у нас очередной скандал из-за того, что ТЦК превысили свои полномочия".

Также мы писали, что нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что власть Украины рассматривает возможность изменения подходов к бронированию работников некоторых предприятий из-за нехватки мобилизационного ресурса. Нагорняк подчеркнул, что ранее власти максимально сохраняли специалистов в критических отраслях, в частности в энергетике. По словам нардепа, представители ВСУ могут прийти на предприятие и выбрать себе адекватных людей без вредных привычек, людей, не имеющих инвалидности.

Вас также могут заинтересовать новости: