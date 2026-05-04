Нужно ли выключать телевизор из розетки: эксперты поставили точку в этом вопросе

В эпоху "умной" техники эта привычка не дает ощутимой выгоды и может даже снизить удобство использования устройства.

Многие бытовые девайсы в доме постоянно потребляют электроэнергию, пока подключены к розетке – от холодильника до стиральной и сушильной машины и, конечно, смарт-телевизора. Обычно никто не отключает их от розетки на ночь – и на это есть очевидные причины.

Однако у многих людей возникает вопрос: есть ли смысл выдергивать телевизор из сети, особенно если им не пользуются длительное время – например, во время отпуска или если он стоит в комнате и включается редко.

Как говорится в материале BGR. в случае современных Smart TV это, как правило, не имеет большого смысла.

Современные телевизоры спроектированы так, что после нажатия кнопки питания они не выключаются полностью, а переходять в режим ожидания. В этом режиме устройство продолжает потреблять так называемое "фантомное" электричество – очень небольшое количество энергии, необходимое для поддержания базовых функций.

Некоторые современные модели используют режим ожидания даже для дополнительных возможностей. Например, телевизоры могут отображать "художественный режим", превращаясь в декоративную картину на стене. Подобные функции есть, например, у моделей Samsung The Frame.

Эксперты отмечают, что при желании можно полностью отключить режим ожидания через настройки телевизора. В разных брендах он находится в разделах питания, системы или расширенных параметров. Однако даже в этом случае разница в энергопотреблении остается минимальной.

Что будет, если выключить телевизор из розетки

Современные OLED-телевизоры в режиме ожидания потребляют менее 0,5 Вт энергии. В пересчете на деньги это дает лишь несколько долларов в месяц, поэтому постоянное отключение телевизора от розетки чаще приносит неудобство, чем реальную выгоду.

При этом эксперты отмечают, что режим ожидания выполняет полезные функции: он позволяет устройству обновлять ПО, сохранять сетевые подключения и поддерживать системные настройки. Если телевизор регулярно обесточивать, часть этих процессов может прерываться, а некоторые настройки – сбрасываться, включая часы или сеть.

Полное отключение питания может быть оправдано только в отдельных случаях – например, при длительном отъезде или для защиты техники от скачков напряжения. В таких ситуациях также рекомендуется использовать сетевые фильтры или удлинители с защитой от перепадов.

В итоге специалисты сходятся во мнении: в повседневной эксплуатации Smart TV нет практического смысла постоянно отключать от сети. Современные модели потребляют слишком мало энергии в режиме ожидания, чтобы это давало ощутимую экономию.

